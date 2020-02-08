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Происшествия

Под Николаевом обнаружили избитую до смерти женщину и ее повешенного супруга (фото)

11:08 8 февраля 2020 271
полицейские возле дома
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Трагедия произошла 7 февраля в одном из сел Снигиревского района Николаевской области. По словам жителей села, с утра из одного из домов были слышны крики ссорящихся мужа и жены. А днем наведавшийся к ним родственник обнаружил 40-летнего хозяина дома повешенным во дворе, а хозяйку 35 лет также мертвой — в доме.

На вызов приехала полиция. Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Николаевской области, на теле женщины были следы побоев. Одна из версий случившегося — после того, как в ходе ссоры мужчина избил до смерти жену, он решил совершить суицид и повесился.

Открыто уголовное производство по факту убийства. Идет дальнейшее расследование.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Здолбунове Ровенской области задержали бандитов, отличившихся невероятной жестокостью. За вечер рецидивисты убили мужчину и ранили его друга, а затем напали еще на двух человек.

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