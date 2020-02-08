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Под Николаевом обнаружили избитую до смерти женщину и ее повешенного супруга (фото)
Трагедия произошла 7 февраля в одном из сел Снигиревского района Николаевской области. По словам жителей села, с утра из одного из домов были слышны крики ссорящихся мужа и жены. А днем наведавшийся к ним родственник обнаружил 40-летнего хозяина дома повешенным во дворе, а хозяйку 35 лет также мертвой — в доме.
На вызов приехала полиция. Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Николаевской области, на теле женщины были следы побоев. Одна из версий случившегося — после того, как в ходе ссоры мужчина избил до смерти жену, он решил совершить суицид и повесился.
Открыто уголовное производство по факту убийства. Идет дальнейшее расследование.
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