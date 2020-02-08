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Мир

Береженого Бог бережет: Лукашенко отказался есть кашу от Путина (видео)

12:50 8 февраля 2020 1048
Встреча Путина и Лукашенко в Сочи
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось новое видео со встречи президентов России и Беларуси в Сочи. В кадре Владимир Путин пытается накормить коллегу кашей с фруктами, однако тот отказывается есть диетическую кашу, без молока.

— Кашку с утра ели? — спросил Владимир Путин.

— Не на воде же! — ответил Александр Лукашенко.

— Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится.

Однако убедить Лукашенко «разделить трапезу» не удалось.

В сети пошутили, мол, «бацька» не согласен идти по стопам отравленного ГРУ Сергея Литвиненко.

Российские СМИ пишут, что вопрос о скидках на нефть на переговорах даже не поднимался. Единственным, кто коснулся этой темы, стал вице-премьер Дмитрий Козак, который заявил, что цены на энергоресурсы регулируются рынком, и регулировать административно их нельзя.

Напомним, ранее во время визита в Минск госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности полностью обеспечить Беларусь нефтью.

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