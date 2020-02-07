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Лукашенко с Путиным не договорились: озвучены важные сроки по вопросу поглощения Кремлем Беларуси
Очередная встреча Лукашенко и Путина завершилась безрезультатно, если не считать их игры в хоккей. Об этом аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич сообщил в своем Facebook.
По его данным, сначала лидеры двух государств говорили в формате «один на один», затем — с командами, а затем — с «еще большими командами», однако успеха все эти консультации не принесли.
В частности, стороны не сумели договориться по главном вопросу — поставке нефти в Беларусь.
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«Но по логике жанра до мая договориться должны. Хоть по части вопросов. Хоть формально. Значит, оба будут поднимать ставки», — предупредил эксперт.
Напомним, ранее известный российский политик Андрей Илларионов в интервью «ФАКТАМ» заявил, что стратегической целью Путина является поглощение и Беларуси, и Украины. В соответствии с путинской концепцией вся Беларусь и большая часть Украины (за исключением Галичины, Буковины, Закарпатья) входят в состав исторической России.
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