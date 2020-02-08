На Полтавщине обнаружен труп мужчины без головы: шокирующие детали трагедии

Происшествия

В пятницу, 7 февраля, село Рокитное Кременчугского района Полтавской области облетела трагическая весть: их 55-летний односельчанин найден мертвым без головы.

— Тревогу забили соседи одиноко живущего мужчины, обнаружив на его подворье человеческие останки, — рассказала «ФАКТАМ» инспектор отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Полина Ларина. — Прибывшая по вызову в село следственно-оперативная группа, обследовав домовладение, нашла труп хозяина в погребе. Он был без головы. Человеческие останки оказались ее фрагментами.

Судмедэспертиза установила, что мужчина умер естественной смертью в то время, когда спустился в погреб, и пролежал там несколько дней. Поскольку дверь в подвал все это время оставалась открытой, через нее проникли бродячие собаки, которые перегрызли горло покойнику и вытащили голову на поверхность.

Ранее в Харькове вблизи остановки троллейбуса прохожие обнаружили человеческие останки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter