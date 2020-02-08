- 15:06 Рвалась на фронт: что известно о 18-летней девушке, убившей в Полтаве инструктора тира
- 14:57 Легенда «Барселоны» добыл 37-й трофей в карьере: в серии пенальти команды не забили 9 ударов подряд
- 14:56 Нардеп от "Слуги народа" стал жертвой автоворов в Киеве
- 14:42 На Полтавщине обнаружен труп мужчины без головы: шокирующие детали трагедии
- 14:33 День стоматолога 2020: открытки и красивые поздравления
- 14:25 В аэропортах "Киев" и "Одесса" подделывали документы о ремонте самолетов: раскрыта опасная схема
- 14:24 В Зимнюю войну многие советские солдаты в Финляндии замерзали насмерть, ни разу не побывав в бою
- 14:03 Боевики «ДНР» устроили смертельные разборки в Донецке: что об этом известно
- 13:47 Трамп наказал свидетелей по делу об импичменте
- 13:14 "Попросил о помощи": Зеленский рассказал о встрече с Папой Римским
- 13:11 Как уберечься от неприятностей: гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака
- 12:51 Трагедия в Тернополе: рабочих засыпало землей на стройке
На Полтавщине обнаружен труп мужчины без головы: шокирующие детали трагедии
В пятницу, 7 февраля, село Рокитное Кременчугского района Полтавской области облетела трагическая весть: их 55-летний односельчанин найден мертвым без головы.
— Тревогу забили соседи одиноко живущего мужчины, обнаружив на его подворье человеческие останки, — рассказала «ФАКТАМ» инспектор отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Полина Ларина. — Прибывшая по вызову в село следственно-оперативная группа, обследовав домовладение, нашла труп хозяина в погребе. Он был без головы. Человеческие останки оказались ее фрагментами.
Судмедэспертиза установила, что мужчина умер естественной смертью в то время, когда спустился в погреб, и пролежал там несколько дней. Поскольку дверь в подвал все это время оставалась открытой, через нее проникли бродячие собаки, которые перегрызли горло покойнику и вытащили голову на поверхность.
Ранее в Харькове вблизи остановки троллейбуса прохожие обнаружили человеческие останки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Азаров и Захарченко живут на Рублевке: в сети показали фото элитных имений чиновников времен Януковича
"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.