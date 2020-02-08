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Нардеп от "Слуги народа" стал жертвой автоворов в Киеве
Народный депутат Игорь Васильев (фракция «Слуга народа») заявил в полицию о краже передних фар и зеркала заднего вида со своего автомобиля Audi Q7. Ранее стало известно о краже в ноябре 2019 года сумки с документами, а также iPad народного депутата от «Слуги народа» Кирилла Нестеренко.
По его словам, автоворы воспользовались моментом, пока авто было припарковано возле жилого дома в Печерском районе столицы.
В настоящее время полицией начато досудебное расследование по статье 187 Уголовного кодекса Украины («Кража»).
Игорь Васильев был избран в Раду по мажоритарному избирательному округу № 158.
Напомним, до Васильева и Нестеренко жертвой автоворов стал бывший народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Куренной. Его авто обокрали в Киеве.
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