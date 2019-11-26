- 08:22 Неудачно погостил: в Харькове обокрали нардепа от "Слуги народа"
- 08:13 Дональд Трамп чествовал пса-героя, но собаке больше понравился вице-президент
- 08:07 «Мальме» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 08:01 Солнечные панели помогут обеспечить многоэтажки горячей водой: как это работает
- 07:46 Две головы и три руки: женщина потеряла сознание, когда увидела, кого родила
- 07:43 Тараканов полное купе: сеть шокировало видео украинского поезда
- 07:32 Где смотреть онлайн «Мальме» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 07:31 Новые тренды в маникюре: термопокрытия
- 07:27 Сильные стрессы приводят к развитию рака
- 07:18 Небольшой минус и дождь со снегом: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
- 06:58 Любовь жива: Элджей и Настя Ивлеева передумали разводиться
- 06:40 "Плохая примета": Аллу Пугачеву раскритиковали за появление Лизы Галкиной в платье невесты
Неудачно погостил: в Харькове обокрали нардепа от "Слуги народа"
В Харькове обокрали машину народного депутата от «Слуги народа» Кирилла Нестеренко. Ранее в Киеве обокрали автомобиль бывшего парламентария Владимира Куренного.
Как сообщает издание NewsRoom, в воскресенье, 25 ноября, на улице Отакара Яроша, 16А неизвестные разбили заднее стекло автомобиля Honda CR-V и украли сумку с документами, а также iPad.
Кража произошла в период между 17:30 и 18:00, пока нардеп находился у своих родственников.
Политик сообщил в комментарии одному из изданий, что камеры наблюдения засняли двух воров. Правоохранители вышли на след и, возможно, скоро проведут обыски у подозреваемых.
Полиция открыла уголовное производство по статье «Кража», но отрабатывает две версии: политическую и хулиганство.
Народный депутат Украины от «Слуги народа» Кирилл Нестеренко был избран по одномандатному округу в Днепре.
Напомним, имущество народных депутатов прошлого созыва неоднократно попадало в поле зрения воров. Так только в этом году воры «обносили» квартиры и дома нардепов Виктора Кривенко, Павла Пинзеника, Олега Недавы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?