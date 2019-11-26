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Происшествия

Неудачно погостил: в Харькове обокрали нардепа от "Слуги народа"

8:22 26 ноября 2019 13
Кирилл Нестеренко
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове обокрали машину народного депутата от «Слуги народа» Кирилла Нестеренко. Ранее в Киеве обокрали автомобиль бывшего парламентария Владимира Куренного.

Как сообщает издание NewsRoom, в воскресенье, 25 ноября, на улице Отакара Яроша, 16А неизвестные разбили заднее стекло автомобиля Honda CR-V и украли сумку с документами, а также iPad.

Кража произошла в период между 17:30 и 18:00, пока нардеп находился у своих родственников.

Политик сообщил в комментарии одному из изданий, что камеры наблюдения засняли двух воров. Правоохранители вышли на след и, возможно, скоро проведут обыски у подозреваемых.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Кража», но отрабатывает две версии: политическую и хулиганство.

Народный депутат Украины от «Слуги народа» Кирилл Нестеренко был избран по одномандатному округу в Днепре.

Напомним, имущество народных депутатов прошлого созыва неоднократно попадало в поле зрения воров. Так только в этом году воры «обносили» квартиры и дома нардепов Виктора Кривенко, Павла Пинзеника, Олега Недавы.

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