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Происшествия

Трое украинцев за 53 часа ограбили 23 банкомата "Сбербанка"

18:44 8 февраля 2020 34
банкоматы
Инф. «ФАКТОВ»

Трое граждан Украины в Боснии совершили чуть больше, чем за двое суток, кражу 2,7 миллионов конвертируемых марок (более 37 млн гривен) из 23-х банкоматов российского Сбербанка.

Часть банкоматов была ограблена в конце рабочей недели — в пятницу. Но российский Сбербанк не заявил о пропаже денег. Только в понедельник, после того, как полиция арестовала двух из трех украинцев, россияне послали сообщение в банковское агентство, что с их банкоматов исчезли 2,7 миллиона конвертируемых марок.

Как сообщает боснийское издание Zurnal, пострадали банкоматы Сбербанка в Брчко, Ораше, Тузле, Лукаваце, Кладане, Вогоше, Сараево, Киселяке, Крешево, Хаджиче, Илиже, Мостаре, Читлуке, Зенице, Какане и в Бихаче.

Сообщается, что украинцы Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии через пограничный переход в Зворник утром 31 января.
2 февраля Бойко и Зайцев были арестованы после того, как полиция Бихача случайно на них наткнулась.

Правоохранители нашли у них около 100 тысяч марок, а остальные 2,6 миллиона марок, которые, по данным Сбербанка, пропали без вести, до сих пор не найдены. Арестованные украинцы не сотрудничают с полицией и не раскрывают подробностей и причин своих действий.

Третий украинец — Титаренко скрылся. Предположительно, он въехал в Венгрию днем позже.

Ограбленые банкоматы принадлежат фирме Payten. Ее оборудованием пользуются и другие банки в Боснии, но злоумышленники грабили только Сбербанк.

Ранее «ФАКТЫ» писали о попытках ограбления банкоматов «Укрсиббанка» и «Ощадбанка».

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