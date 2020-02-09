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Мир

Беспорядки в Казахстане: сожжены десятки домов и автомобилей, число жертв растет (видео)

10:44 9 февраля 2020 436
Казахстан
Инф. «ФАКТОВ»

В Казахстане все больше пострадавших в результате столкновений, которые происходят между казахами и дунганами в селе Масанчи, недалеко от границы с Киргизией.

Как сообщает «Интерфакс», в МВД Казахстана подтвердили гибель 10 человек. Кроме того, 43 человека госпитализированы.

По словам вице-министра здравоохранения Казахстана Ляззат Актаева, восемь человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице после проведенных операций — их травмы были несовместимыми с жизнью.

С вечера субботы, 8 февраля, в Кордайском районе, где произошли беспорядки, действует режим ЧС.

По данным правозащитников, на границе Казахстана с Кыргызстаном находятся беженцы, большинство среди которых — женщины с детьми. Они переходят границу в Кыргызстан, чтобы спастись от конфликта.

Как сообщает Радио Азаттык, из Казахстана в Кыргызстан перешли около 4 500 человек. На подступах к КПП с кыргызстанской стороны срочно организовывают пункты горячего питания для прибывающих.

Ранее сообщалось, что причиной массовой драки правоохранители Казахстана считают бытовой конфликт, который перешел в межэтническую плоскость.

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