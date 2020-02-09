Украина

Непогода на Одесчине: здания – без крыш, села – без электричества (фото)

Последствия снежного урагана, пронесшегося над Одесской областью, оказались весьма ощутимы. Особенно в южных районах.

В селе Десантное Килийского района от стихии пострадало здание местной школы. Как сообщают местные жители, крыша, которую не так давно поменяли на здании учебного заведения, значительно разрушена. Кровлю буквально снесло, она рухнула на землю и разбилась.

В соцсетях уточняют, что в данном корпусе школы располагается спортзал.

Аналогичное ЧП — в Подольском районе на севере Одесской области. Здесь в селе Новоселовка ветер не пощадил здание сельсовета, с крыши которого сорвал покрытие. Нынче окружающая территория буквально усеяна металлическими листами. К счастью, падающее с высоты покрытие никому не нанесло вреда.

По информации местных жителей, в ряде домов отсутствует электричество, а село Зеленый Кут полностью остается без электроснабжения. Как и село Малый Фонтан, откуда в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в одном из домов находится больной, подключенный к электрическому аппарату искусственного дыхания. Без него пациент ну просто никак!

Как рассказали в ГСЧС, на место вызова оперативно прибыло аварийно-спасательное отделение 25-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели организовали электроснабжение этого дома, подключив его к бензогенератору. Медицинский прибор заработал бесперебойно. Так удалось спасти жизнь человека.

Медики скорой помощи, которые также прибыли на место, провели обследование больного бронхиальной астмой мужчины и констатировали: его жизни ничего не угрожает.

Как стало известно «ФАКТАМ», уже несколько суток остаются без электричества жители ряда населенных пунктов в южных районах Одесской области, например, сел Бритовка, Николаевка, Курортное, Приморское.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Одесской области полицейским и спасателям пришлось выручать из снежного плена застрявший в заносах автобус с десятками детей.

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