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Происшествия

На Днепропетровщине целый город остался без воды из-за ситуации на Каховском водохранилище

15:30 9 февраля 2020 141
вода
Инф. «ФАКТОВ»

Город Апостолово Днепретровской области и его 13 тысяч жителей остались без чистой воды. В городе закроют детсады и школы, а жителей просят ограничить употребление воды из-под крана.

Городской водопровод в Апостолово наполняется из Каховского водохранилища, где сейчас чрезвычайная экологическая обстановка. При очередном анализе в пробах воды были обнаружены высокие концентрации опасных пестицидов — диазинона и хлорпирифоса. Источник загрязнения ищут, а пока введены ограничения в Апостолово и будет проверен канал, по которому вода поступает из Апостоловского района в Кривой Рог.

Пока же до 12 февраля жителей Апостолово просят не употреблять водопроводную воду для приготовления пищи, чая, кофе, других напитков. Учреждения социальной, культурной сферы и образовательные учреждения временно прекратят работу.

Напомним, в 2018 году в Каховское водохранилище попали нефтепродукты после того, как в акватории затонула самоходная баржа. А до этого экологи опасались, что в воду могут попасть продукты разложения опасных токсинов, захороненных в районе Никополя.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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