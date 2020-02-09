24.41 / 24.64 26.74 / 27.11
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Китайским коронавирусом впервые заразился украинец

16:52 9 февраля 2020 969
лайнер принцесса
Инф. «ФАКТОВ»

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Иокогамы (Япония) подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Один из новых заразившихся — украинец.

25 украинцев входили в экипаж круизного судна. Японские врачи после очередной проверки лиц с подозрительными симптомами подтвердили, что заразились гражданин Украины, его четверо коллег из команды судна, а также один из пассажиров. Общее число заболевших на судне достигло 70 человек.

Всего на судне пребывают около 3,7 тысяч человек из 50 стран. Всех заболевших оперативно госпитализируют в клиники Японии.

С 3 февраля судно Diamond Princess стоит на карантине у берегов Иокогамы. Зайти в порт судну не разрешили. Предполагается, что заразить экипаж и пассажиров мог один из участников круиза, уже сошедший на берег в Гонконге.

Тем временем по всему миру подтверждены 813 случаев смерти от нового коронавируса. Заразились 37 593 человека, в основном в провинции Хубэй в Китае. Ученые полагают, что пиком вспышки может стать третья декада февраля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зимняя война

В Зимнюю войну многие советские солдаты в Финляндии замерзали насмерть, ни разу не побывав в бою

Пенсия

"Это тупик": в ПФУ рассказали, когда пенсионер потеряет право на часть своего стажа

женщина упала в яму в Киевском районе Одессы

В Одессе женщина с детской коляской провалилась в трехметровую яму (фото)

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски поразила появлением в коротком мини (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер