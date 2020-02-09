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Китайским коронавирусом впервые заразился украинец
На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Иокогамы (Япония) подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Один из новых заразившихся — украинец.
25 украинцев входили в экипаж круизного судна. Японские врачи после очередной проверки лиц с подозрительными симптомами подтвердили, что заразились гражданин Украины, его четверо коллег из команды судна, а также один из пассажиров. Общее число заболевших на судне достигло 70 человек.
Всего на судне пребывают около 3,7 тысяч человек из 50 стран. Всех заболевших оперативно госпитализируют в клиники Японии.
С 3 февраля судно Diamond Princess стоит на карантине у берегов Иокогамы. Зайти в порт судну не разрешили. Предполагается, что заразить экипаж и пассажиров мог один из участников круиза, уже сошедший на берег в Гонконге.
Тем временем по всему миру подтверждены 813 случаев смерти от нового коронавируса. Заразились 37 593 человека, в основном в провинции Хубэй в Китае. Ученые полагают, что пиком вспышки может стать третья декада февраля.
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