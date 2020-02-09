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Курортная Кирилловка побила температурный рекорд этой зимы в Украине — минус 23,2 градуса
Ночь на 9 февраля оказалась в Украине самой холодной за всю зиму. Наиболее сильные морозы были зафиксированы в курортной Кирилловке Запорожской области. Там столбики термометров показали 23,2 градуса ниже нулевой отметки.
В тройку самых холодных городов вошли Гуляйполе Запорожской области и Синельниково в Днепропетровской. Там ударили морозы -20,2 градуса.
О температурных рекордах прошедших суток рассказал сотрудник Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич в Facebook. По его словам, в Харькове в ночь на 9 февраля наблюдались морозы 15−17 градусов. На северо-западе города температура опустилась до -16,7°С, на городской метеостанции в центре Харькова — до -15,2°.
Напомним, синоптики обещают, что начало следующей недели будет морозным. А народные приметы говорят, что метеорологическая весна придет не раньше 16 марта.
Фото Денис Дюжаев/Facebook
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