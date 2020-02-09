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Пункты пропуска на Донбассе работают со сбоями: что нужно об этом знать
Из-за погодных условий ряд пунктов пропуска на линии разграничения вынуждены сдвигать график работы. Подъездные дороги к КПВВ замело снегом, потому оформление въезжающих и выезжающих автомобилей затягивается.
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации отмечает, что с трудностями в работе столкнулись пропускные пункты «Марьинка», «Майорск», «Новотроицкое», «Гнутово». Там дороги в районе КПВВ остаются не расчищенными от снега. Поэтому гражданам стоит учитывать этот факт при планировании поездки через линию разграничения.
В субботу 8 февраля решением командующего операцией Объединенных сил была продлена работа пункта пропуска «Марьинка». К моменту, когда КПВВ уже собирался закрываться, с оккупированной территории прибыли 17 автомобилей и 20 граждан. Чтобы оформить приехавших, пропускной пункт продлил рабочий день.
Напомним, в зимний период пункты пропуска работают с 8.00 до 17.00. Блогерам удалось сфотографировать огромные очереди тех, кто пытается заехать на подконтрольную Украине территорию.
Фото dpsu.gov.ua
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