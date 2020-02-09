Нацгвардия взяла Мукачево под круглосуточный контроль

Украина

В город Мукачево Закарпатской области введена Нацгвардия. Совместные патрули нацгвардейцев и полицейских будут круглосуточно следить за порядком на улицах. Нести службу патрульные начали с 9 февраля.

Охрану порядка в Мукачево и в районе поручили оперативному резерву Нацгвардии: военнослужащим полка оперативного назначения имени Ивана Богуна и гвардейцам Второй Галицкой бригады.

Решение об усилении местной полиции нацгвардейцами было принято после обострения оперативной обстановки в городе. В населенном пункте за последние дни было несколько перестрелок, криминальные разборки, покушения на убийство. Проведена полицейская операция по задержанию криминалитета. Участвовали спецподразделение КОРД и рота особого назначения полиции области.

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