- 20:00 Укреплять иммунитет и избавляться от всего лишнего в доме: лунный календарь на 10—16 февраля
- 19:34 «Это уровень 15-летнего мальчика!»: известный продюсер раскритиковал первый полуфинал нацотбора на «Евровидение»
- 19:07 «Динамо» — БАТЭ: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 18:59 Нацгвардия взяла Мукачево под круглосуточный контроль
- 18:39 В Южной Корее мать смогла виртуально "пообщаться" с умершей дочерью: невероятное видео
- 17:54 «Динамо» разгромило третьего подряд соперника на сборе в Турции
- 17:45 Пункты пропуска на Донбассе работают со сбоями: что нужно об этом знать
- 17:22 Курортная Кирилловка побила температурный рекорд этой зимы в Украине — минус 23,2 градуса
- 17:07 Фаворит "Оскара" "Джокер" неожиданно оказался среди претендентов на "Золотую малину"
- 17:03 Невероятный полет из Нью-Йорка в Лондон: ветер помог авиалайнеру поставить рекорд скорости
- 16:52 Китайским коронавирусом впервые заразился украинец
- 16:38 10 февраля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит кардиолог Александр Яремчук
Нацгвардия взяла Мукачево под круглосуточный контроль
В город Мукачево Закарпатской области введена Нацгвардия. Совместные патрули нацгвардейцев и полицейских будут круглосуточно следить за порядком на улицах. Нести службу патрульные начали с 9 февраля.
Охрану порядка в Мукачево и в районе поручили оперативному резерву Нацгвардии: военнослужащим полка оперативного назначения имени Ивана Богуна и гвардейцам Второй Галицкой бригады.
Решение об усилении местной полиции нацгвардейцами было принято после обострения оперативной обстановки в городе. В населенном пункте за последние дни было несколько перестрелок, криминальные разборки, покушения на убийство. Проведена полицейская операция по задержанию криминалитета. Участвовали спецподразделение КОРД и рота особого назначения полиции области.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...