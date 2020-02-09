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Гончарук хочет "перетасовать" правительство: стало известно как
В правительстве грядут перетасовки. Объединенное во имя экономии министерство снова решили разделить надвое, а премьер-министру готовятся добавить двоих вице-премьеров.
О предстоящих переменах рассказал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы «Факты недели» на ICTV. По его словам, объединенное полгода назад мегаминистерство экономики, торговли и сельского хозяйства пока делить не будут. «Не вижу предусловий для раздела министерства», — заявил глава правительства.
А вот слухи о разделе министерства ветеранов и оккупированных территорий оказались правдой. Министром оккупированных территорий Гончарук видит юриста Алексея Резникова. «Не исключено, что в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение», — уточнил премьер.
Кроме того, в правительстве собираются ввести пост нового вице-премьера по экономическому блоку, которому доверят экономику, энергетику, развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций.
Говоря о судьбе министерства молодежи и спорта, Гончарук не дал четкого ответа, будет ли в Украине отдельный спортивный министр. «Думаем, пока еще не знаем», — заявил премьер.
Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью «ФАКТАМ» заявил, что нынешние 15 министерств вполне можно превратить в 50, но при одном условии.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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