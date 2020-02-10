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Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло на 91

1:14 10 февраля 2020 84
Коронавирус наступает
Инф. «ФАКТОВ»

Число умерших от пневмонии нового типа, убивающей преимущественно взрослых, в китайской провинции Хубэй 9 февраля выросло на 91, до 871.

Об этом в понедельник сообщил местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, передает Reuters.

По его данным, за сутки вирусом заразились более 2,6 тыс. человек, общее число инфицированных в провинции превысило 29,6 тыс. 356 пациентов были выписаны из медицинских учреждений, отметили в комитете.

Таким образом, количество зараженных в Китае в настоящее время превышает 39,8 тыс., а жертвами вируса на территории страны стали 904 человека. Выздоровели в общей сложности более 3 тыс. пациентов.

Напомним, что согласно информации Министерства здравоохранения Украины, гражданин Украины оказался одним из заразившихся коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии. Украинец снят с круизного лайнера и доставлен в японскую больницу, где не менее 14 дней будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением. Всего известно о 25 украинцах, находящихся на борту лайнера Diamond Princess.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению британских ученых, эпидемия коронавируса может достичь своего пика 21 февраля и после этого пойти на спад.

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