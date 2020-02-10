Шоу-бизнес

Похоже, у любимицы публики на постсоветском пространстве Аллы Пугачевой скоро могут появиться проблемы более серьезные, чем борьба с изменениями во внешности.

После того, как на прошлой неделе исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов обвинил певицу в том, что она разрушила его музыкальную карьеру, о готовности наброситься на Примадонну радостно заявили хейтеры в Госдуме, еще недавно пытавшиеся вызвать гнев россиян к украинской певице Софии Ротару.

В откровенном интервью изданию «Собеседник» Михаил Муромов признался, что всегда состоял в непростых отношениях с Примадонной. Певица якобы видела в нем опасного конкурента и поэтому всячески препятствовала развитию его карьеры. Так, Алла Пугачева распорядилась, чтобы исполнителя «Яблоки на снегу» больше не показывали по телевидению.

«У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды… Всех убрала эта Алла», — цитируют его журналисты. По словам певца, артистка хорошо относилась только к тем мужчинам, которые могли помочь ей продвинуться вперед.

После этого эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян отметил, что Михаил Муромов не первый артист, который обвинил в своих неудачах на музыкальном поприще Примадонну. По словам блогера, к нему не раз обращались «угасшие звезды шоу-бизнеса» с жалобами на Аллу Пугачеву.

Вадим Манукян добавил, что если найдутся свидетели, которые подтвердят слова исполнителя песни «Яблоки на снегу», или артисты с подобной историей, то это приведет к «Пугачева-гейту». Популярная исполнительница станет жертвой травли СМИ и общественности.

«Представьте, все наши потускневшие звезды по цепочке начнут делиться воспоминаниями о загубленных карьерах, а в результате может появиться что-то вроде аналога западного движения #meetoo, из-за которого у Харви Вайнштейна возникли серьезные проблемы», — подчеркнул «эксперт».

«Впрочем, возможно, история с заявлением Муромова это изменит, и тогда Пугачевой придется несладко. Так что, возможно, „загубленные Аллой Пугачевой таланты“ уже сейчас готовятся предъявить ей счет», — приводит слова Вадима Манукяна РИА ФАН.

В то же время сам Манукян, испытавший полное фиаско в случае с Ротару, признает, что у Аллы Борисовны серьезная поддержка в обществе, а таким звездам, как Муромов, просто никто не поверит.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за всю карьеру народную любимицу Пугачеву часто преследуют скандалы, один из которых случился не далее, как в прошлом году на Рижском вокзале Москвы, когда Примадонна позволила себе подъехать на автомобиле прямо на перрон к поезду «Москва-Рига». Но, несмотря на старания недоброжелателей раздуть его до космических величин, никакой «общественной порки» не получилось — публика ценит своих звезд. Вероятно, такое же завершение ждет и старания Манукяна со товарищи и в этот раз.

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