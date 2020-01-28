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«Секси-ротик»? Алла Пугачева с ярко накрашенными губами напугала поклонников
Попытки Аллы Пугачевой «поделиться секретами красоты» вызвали неоднозначную реакцию у ее поклонников.
Напомним, что утром в понедельник Примадонна надела красный наряд, сделала объемную укладку, «смоки-айс» и накрасила губы алой помадой.
«С утра? Губы красные? Берегись! Опасна я», — подписала свой эффектный образ Примадонна.
Конечно, часть фанатов тут же завалили комплиментами.
«Вау! Секси-ротик! Алла Борисовна, украдут!» — восхитилась певица Наташа Королева. «Любим и опасную, и синюю, и красную», — прокомментировала актриса и телеведущая Эвелина Блёданс.
«Всегда самая модная и современная», «Алла Борисовна даже в молодости так хорошо не выглядела, как сейчас. Восхищаюсь!», «Пример для многих! Всем бы так выглядеть в её возрасте», «Роковая женщина! Красавица!»— прокомментировали селфи подписчики звезды.
В то же время часть пользователей не оценили по достоинству попытки 70-летней певицы предстать в образе соблазнительницы — они даже заявили, что артистка их напугала.
«С Примадонной происходит что-то страшное», — отметили авторы Telegram-канала «НеМалахов», намекая на то, что звезда эстрады после недавней пластики ведет себя не совсем адекватно.
А в Telegram-канале «Только никому…» посчитали, что Максиму Галкину следует быстрее возвращаться домой с гастролей в Тасмании и утихомирить супругу, которая пошла вразнос.
Между тем все без исключения сходятся во мнении, что артистка недавно легла под нож хирурга и в очередной раз сделала себе подтяжку лица, так что стала выглядеть ровесницей своей 48-летней дочери Кристины Орбакайте.
Однако смотрится такое преображение Примадонны довольно странно — уж слишком Аллы Борисовна помолодела. Одиозная блогерша Лена Миро и вовсе заявила, что у певицы плохо с головой, вот и увлекается пластикой.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Алла Пугачева внесла сумятицу в умы поклонников тем, что не пришла проститься с умершей подругой Галиной Волчек, ссылаясь на недомогание — ряд фантов начали подозревать неладное. И вот новый «сюрприз».
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