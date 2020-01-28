«Секси-ротик»? Алла Пугачева с ярко накрашенными губами напугала поклонников

Шоу-бизнес

Попытки Аллы Пугачевой «поделиться секретами красоты» вызвали неоднозначную реакцию у ее поклонников.

Напомним, что утром в понедельник Примадонна надела красный наряд, сделала объемную укладку, «смоки-айс» и накрасила губы алой помадой.

«С утра? Губы красные? Берегись! Опасна я», — подписала свой эффектный образ Примадонна.

Конечно, часть фанатов тут же завалили комплиментами.

«Вау! Секси-ротик! Алла Борисовна, украдут!» — восхитилась певица Наташа Королева. «Любим и опасную, и синюю, и красную», — прокомментировала актриса и телеведущая Эвелина Блёданс.

«Всегда самая модная и современная», «Алла Борисовна даже в молодости так хорошо не выглядела, как сейчас. Восхищаюсь!», «Пример для многих! Всем бы так выглядеть в её возрасте», «Роковая женщина! Красавица!»— прокомментировали селфи подписчики звезды.

В то же время часть пользователей не оценили по достоинству попытки 70-летней певицы предстать в образе соблазнительницы — они даже заявили, что артистка их напугала.

«С Примадонной происходит что-то страшное», — отметили авторы Telegram-канала «НеМалахов», намекая на то, что звезда эстрады после недавней пластики ведет себя не совсем адекватно.

А в Telegram-канале «Только никому…» посчитали, что Максиму Галкину следует быстрее возвращаться домой с гастролей в Тасмании и утихомирить супругу, которая пошла вразнос.

Между тем все без исключения сходятся во мнении, что артистка недавно легла под нож хирурга и в очередной раз сделала себе подтяжку лица, так что стала выглядеть ровесницей своей 48-летней дочери Кристины Орбакайте.

Однако смотрится такое преображение Примадонны довольно странно — уж слишком Аллы Борисовна помолодела. Одиозная блогерша Лена Миро и вовсе заявила, что у певицы плохо с головой, вот и увлекается пластикой.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Алла Пугачева внесла сумятицу в умы поклонников тем, что не пришла проститься с умершей подругой Галиной Волчек, ссылаясь на недомогание — ряд фантов начали подозревать неладное. И вот новый «сюрприз».

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