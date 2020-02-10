Дожди, снег и сильный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Украина

Понедельник, 10 февраля, в Украине будет ветреным. Штормовых ветров, подобных тем, что бушуют над европейскими странами, синоптики не ожидают. Тем не менее, на высокогорье Карпат порывы могут достигать 35−40 метров в секунду. Объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Днем 10 февраля в горах ожидается мокрый снег и метели. На остальной территории дождь и дождь со снегом. Местами возможен порывистый ветер до 20 м/с, в западных областях — до 25−30 м/с. В дневное время морозов не ожидается. Столбики термометров покажут до +6 градусов.

11 февраля ветер стихнет. В южных областях и западных регионах пройдут дожди. В северной и восточной части страны будет холоднее, и там возможен мокрый снег.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань в комментарии «ФАКТАМ» огласил свой прогноз погоды на ближайшие дни. По расчетам, ближайшая неделя будет морозной. В восточных областях возможно похолодание до минус 20. Морозы будут держаться семь дней.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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