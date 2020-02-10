Слезы Кароль и поражение Каменских: подробности самого напряженного эфира "Голосу країни"

Шоу-бизнес

На канале «1+1» состоялся четвертый эфир слепых прослушиваний вокального шоу «Голос країни-10». Он стал одним из самых неожиданных по составу участников. На кастинг пришли представители самых разных профессий, среди которых и звезды украинского шоу-бизнеса.

Ведущие проекта — семейная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая. На тренерских креслах: Дан Балан, Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Потап и Настя Каменских.

— Хочу, чтобы команда Тины Кароль выиграла в пятый раз, — призналась Тина, начиная прослушивания.

— Мы все нацелены на победу, — поддержал ее Монатик.

26-летний Максим Гара — солист столичного Театра оперетты. Максим сразу признался, что пришел в проект, чтобы попасть в команду Тины Кароль.

— Она привлекательна не только внешне, но и внутренне, — сказал участник. — Я буду сиять для нее и пусть Дан ревнует.

Песня «Силы высоты» развернула кресло Тины Кароль.

— Я не смогла сдержаться, — призналась Тина.

— Я пришел сюда ради вас, — ответил Максим и попросил исполнить с ним дуэтом «Силу высоты».

На сцену слепых прослушиваний вышла 24-летняя Ася Хорошун из Переяслав-Хмельницкого, которая работает уборщицей за животными в цирке.

— Для того, чтобы заниматься музыкой, мне нужны деньги, поэтому я работаю на многих работах, и одна из них — уборщица в цирке, — сказала Ася. — Я помогаю следить за животными, кормить их, убирать клетки. Впоследствии я поняла, что современный цирк — он может и должен быть без животных. У меня есть голос и маленькая мечта, чувствую, что на «Голосі країни» моя звезда может засиять.

Хит «Нас не догонят» сразу развернул кресло Потапа и Насти. Затем на кнопку нажали все судьи проекта.

— Это было легко и непринужденно, — сказал Потап.

— Ты была настоящая! — признал Дан Балан.

Тина Кароль назвала ее тембр — уникальным.

— Философия каждого из вас мне близка, — сказала Ася. — Доверюсь своей интуиции и сердцу. Я выбираю команду Монатика.

29-летний Павел Захарчук — артист из Одессы.

— Я хочу сиять по всей Украине, — признался Павел, но парню так и не удалось развернуть тренерские кресла.

— Приходите к нам на следующий сезон, — посоветовал Монатик. — Вам просто надо немного поработать.

25-летний Николай Свид приехал из города Славутич. Парень признался, что вышел на сцену ради тяжело больной мамы.

— «Голос» подарил мне шанс поблагодарить маму и осуществить ее мечту, — сказал Николай.

Песня «Снег» развернул кресла Дана Балана, Потапа и Насти.

— Мы тебя просто заслушались, — призналась Настя.

— Это наша с мамой победа, — сказал сквозь слезы Николай. — В феврале прошлого года я узнал, что она больна.

Николай выбрал команду Потапа и Насти.

Среди участников слепых прослушиваний неожиданно оказался телеведущий и шоумен Владимир Остапчук.

— Я с отличием закончил музыкальную школу, — рассказал Володя. — Но я не Поваротти и не Тина Кароль. Моя фишка — я круто читаю хип-хоп. Очень интересно, развернется ли ко мне хоть одно тренерское кресло.

Голос ведущего заставил сразу повернуться Тину Кароль. На кнопки нажали Монатик, Потап и Настя.

— Это был классный пранк, — сказала Тина Кароль.

— Ты хочешь быть участником? — удивилась Настя.

— Я пришел, чтобы «прожарить» наших тренеров, — ответил Остапчук и прочитал пародии на каждого из судей.

— Дан Балан единственный в Молдове, кто ездит на заработки не в Европу, а в Украину, — шутил Владимир.

— Обожаю Остапчука, — сказал Потап. — Он шутит плохо, но такой красивый!

31-летняя Карина Арбельяни приехала на прослушивание из Москвы, где работает в театре мюзикла.

— Я буду петь на родном украинском языке, пока будет биться мое сердце, — сказала Карина, которая родилась и выросла в Киеве. — Хочу начать свою сольную карьеру именно здесь, на этой земле.

Песня «Журавлі» развернула кресло Дана Балана.

— У тебя есть голос, сердце, все, что надо для победы, — сказал Дан.

28-летний Дмитрий Максимов из села Миролюбовка Херсонской области, называет себя «настоящим агрономом».

— Я не представляю себя без музыки, — признался Дмитрий. — Хочу стать известным певцом.

Хит «Наталя-Наталі» так и не смог развернуть тренерские кресла.

— Ты здесь и это уже победа, — поддержал участника Дан Балан.

Екатерина Чемезова из Киева называет себя звездой корпоративов.

— Я пою песни, которые мне не очень нравятся, — рассказала Катя. — Я пишу свои песни и понимаю, что мне нужен «Голос», как глоток свежего воздуха.

Хит «Nothing breaks like a heart» на последних нотах развернул кресла Дана Балана, Тины Кароль и Монатика.

— У тебя очень много света, — сказал Дан.

— У тебя есть талант и мощь, — признала Тина. — Жду тебя в своей команде.

Екатерина выбрала команду Монатика.

Поразить тренеров своими вокальными способностями пришел 27-летний Юрий Самовилов, который долгое время работал сценаристом развлекательных проектов «Танці з зірками» и «Голос країни». Парень давно мечтал выйти на сцену вокального шоу в качестве участника, и решил попробовать свои силы на десятом юбилейном сезоне.

— Ты всегда смотришь, как люди выходят, как они переживают, и думаешь о том, что ты мог быть на их месте, — сказал Юрий. — Я видел эту сцену тысячи раз, но все время ее обходил. Сейчас мне судьба дала очень большой шанс изменить все, и хочется эту возможность не упустить, а использовать на максимум.

На сцене Юрий исполнил легендарный хит «Englishman in New-York», развернув кресла Потапа и Насти, Монатика и Тины Кароль.

— Музыка — это моя жизнь, — сказал Юрий и поддержать коллегу на сцену вышла вся команда «Голоса». — Для меня каждый тренер особенный. Люблю Тину Кароль и боюсь ее. Как кактус. Но хочу пойти к ней в команду.

— Мне приходится быть сильной, — сказала Тина и эти слова растрогали ее до слез. — Никто не понимает, как это — быть сильной женщиной.

23-летняя Мария Щербак — кавер-певица, которая мечтает попасть в команду Димы Монатика.

Хит «Каждый раз» на последней минуте развернул кресло Монатика.

— К сожалению, я не повернулся, — расстроился Дан Балан, увидев девушку.

На сцену вышла 18-летняя Александра Сиркашева из Львова, которая пять лет назад боролась за победу на сцене «Голос. Діти».

— Тогда я была в команде Потапа и поняла, что мне нужна большая сцена, я не могу без нее жить, — призналась Саша. — Теперь я хочу вновь заявить о себе и показать всем, что мое место именно здесь.

Для слепых прослушиваний девушка выбрала песню NK «Обіцяю», но так и не смогла развернуть тренерские кресла.

— Я жалею, что не нажал на кнопку, — признался Потап. — Обещай, что вернешься и выиграешь «Голос».

33-летний Нурсултан Шатирханули приехал на «Голос» из Казахстана. Он давно уже мечтает выступать на большой сцене.

Сильный оперный голос вызвал восторг зрителей. Свои кресла развернули Тина Кароль, Потап и Настя Каменских.

— У вас «закопан» очень сильный голос, — сказала Тина.

— Нам есть, чем удивлять, иди к нам в команду, — уговаривала участника Настя.

Нурсултан выбрал команду Тины Кароль.

17-летняя Дарья Полоротова приехала из Саратова (РФ) и вдохновлялась песнями Тины Кароль. Девушку поддерживала команда ФанТина — поклонников певицы.

Хит «Вабити» развернул кресла Тины Кароль, Потапа и Насти, Монатика.

— Я тебя никому не отдам, — сказала Тина, спев в дуэте с Дашей.

— Я мечтала оказаться у вас в команде, — воскликнула Дарья, обращаясь к артистке.

— Если кому-то нужно мое творчество, я готова до последней ноты быть на сцене, — сказала, растроганная Тина.



33-летний Артем Семенов из Киева начал заниматься вокалом с детства, несколько лет пел в дуэте «DejaVu», а затем выступал сольно в образе травести-дивы под псевдонимом Урсула. Последние несколько лет Артем занимается хозяйственной деятельностью, имеет большую ферму и собственноручно изготавливает молочную продукцию. На проект пришел, чтобы снова заявить о себе.

— Творческому человеку всегда хочется быть услышанным, я готов к эксперименту и возрождению на «Голосі країни», — сказал Артем.

Песня «Лебединая верность» развернула кресла Потапа и Насти, Тины Кароль.

— Сейчас будет схватка львиц, — пообещал Дан, намекая на Тину и Настю

— Таких как вы — единицы, — сказала Настя.

— Если вы рисковый, вам — ко мне, — гнула свою линию Тина.

Артем выбрал команду Тины Кароль и Настя не смогла скрыть своего раздражения.

— У меня есть своя домашняя ферма, — рассказал «ФАКТАМ» Артем. — Сначала я просто завел хозяйство для себя, было каких-то пять перепелок, пару кур, а дальше как-то пошло, начали появляться заказы. Первое время было очень тяжело, ведь я все делал сам. Сейчас тоже могу и сарай вычистить, но у меня появились люди, которые помогают. Фермер — это и менеджер, бухгалтер и ветврач. Нужно очень много чего знать. Я встаю рано — в шесть утра, каждый день похож на предыдущий: готовлю сметану, творог, сыры разные. Специально ездил на курсы в сыроварни, чтобы научиться готовить сыры с плесенью. Поэтому, когда появляется концертная деятельность, то очень непросто переключиться, сразу думаешь — что же надеть, как спланировать график, чтобы не пострадали животные. Знаете, когда у артиста долго нет концертов, то у него начинается депрессия, у меня такого не бывает, ведь есть ферма, о которой надо каждый день заботится.

Как сообщали «ФАКТЫ», неделю назад Дан Балан со скандалом отозвал свой голос за одного из участников.

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