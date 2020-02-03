«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10»

Шоу-бизнес

Состоялся третий эфир слепых прослушиваний проекта «Голос країни-10» («1+1»). Юбилейный сезон стал рекордным по количеству участников из разных стран мира: США, Казахстан, Беларусь и Китай. Отбирая талантливых вокалистов в свои команды, тренеры — Тина Кароль, Дан Балан, Монатик, Потап и Настя Каменских, подчас, не сдерживались и шли на уловки, чтобы заполучить самые выдающиеся голоса.

— Это будет самая ожесточенная битва, — пообещал Потап.

Садясь в свое тренерское кресло, Дан увидел, что там лежит связка чеснока.

— Я вампир, мне ничего не страшно, — ничуть не смутился Балан.

Третий эфир слепых прослушиваний открыл 16-летний Виталий Окс, который приехал на проект из Львова.

— Сверстники всегда считали меня белой вороной, потому что с трех лет я начал серьезно заниматься музыкой, — говорит Виталий. — Все детские и подростковые компании проходили мимо меня, все свое время я отдавал музыке, вместо того, чтобы проводить время со сверстниками. Из-за этого меня буллили. Такое переживают многие дети, которые не вписываются в рамки этого мира. Я страдал из-за неприятия, однако смог поверить в себя и пришел на «Голос країни», чтобы вдохновить тех, кто до сих пор подвергается буллингу. Верьте в себя, даже если весь мир против вас.

Парень спел хит Billie Eilish «Lovely» и первым нажала кнопку пара Потап и Настя Каменских. Развернула свое кресло и Тина Кароль. На последних нотах повернулся и Монатик. Зал скандировал: «Молодец!»

— Я тебя услышала и у меня перевернулось все, — призналась Настя.

— Я хочу вас защитить, — сказала Тина. — После этого шоу вы станете звездой! Мы поем в одном направлении.

Виталий выбрал команду Тины Кароль.

— Я в шоке! — не скрывала радости Тина. — Я — лидер и хочу только побеждать.

— Я учусь в музыкальной школе, она одна из лучших во Львове, — рассказал «ФАКТАМ» Виталий Окс. — Хожу на эстрадный вокал два раза в неделю вот уже шесть лет. Музыка помогала мне переживать трудные моменты, когда мои сверстники не понимали моего увлечения, смеялись, говорили все, что обо мне думают. Думаю, что помимо разных взглядов на жизнь, музыку, одноклассникам не нравилась моя внешность — я был немного пухленький. В тот момент я очень много слушал песен и стал фанатом Тины Кароль. Однажды мне выпала возможность прийти на ее концерт во Львове и даже побывать за кулисами. Честно говоря, я плохо помню этот эпизод своей жизни — у меня была просто эйфория!

— Я любуюсь тобой, — сказал Тине Дан Балан, который продолжает подогревать слухи об их романе с певицей.

В десятом юбилейном сезоне на «Голосі країни» попробовал свои силы и Евгений Анишко. В начале 2000-х годов он пел в популярном бойз-бэнде «4 Короля». Сейчас Евгений дублирует кино и мультфильмы, преподает вокал в Институте музыки имени Глиера. Певец хочет стать известным не только в кругу музыкантов, но и ощутить плоды 20-летней работы в музыкальной сфере.

Евгений исполнил зажигательный трек Luis Fonsi «Despacito», заставив танцевать Настю и развернул кресло Дана Балана.

— Я тебя узнала! — воскликнула Тина Кароль. — Мы жили вместе в общежитии и ходили друг к другу в гости, пили чай. Не ревнуй меня, Дан!

Евгений стал участником команды Дана Балана.

— Я верю в судьбу, — признался Дан. — Игра начинается!

28-летняя Ульяна Малыняк сейчас живет в Лос-Анджелесе, но очень скучает по родине.

— Я выступаю дуэтом вместе со своим мужем, украинским хип-хоп артистом — VovaZIL'Vova, — говорит Ульяна. — Мы поем в Америке для диаспоры. В Лос-Анджелесе у людей нет времени на душевное общение, к которому мы привыкли. Хочу благодаря «Голосу країни» для себя решить, я возвращаюсь в Украину, или живу в Америке. Я бы хотела, чтобы начало моей карьеры случилось именно на этом проекте.

Песня «Світанок» так и не смогла развернуть тренерские кресла.

Сюй Чуань Юн приехал в Украину из Китая, чтобы учиться вокалу. Уже на протяжении двух лет он живет в столице — сейчас юноша является студентом Киевского Института музыки имени Глиера. За проектом «Голос країни» парень следил давно, просматривал выпуски в Интернете еще дома, и мечтал спеть на украинской сцене. Для того, чтобы принять участие в проекте, Юн активно изучал украинский язык, и, по совету учителя по вокалу на слепые прослушивания выбрал песню группы «Океан Эльзы» «Не твоя війна».

Первым развернул кресло Дан Балан, затем Монатик и Потап с Настей. Переводить на украинский язык слова Дана вызвалась Тина Кароль.

— Дан в восторге от тебя! — озвучила Тина.

— Я в восторге от тебя! — заметил Дан, обращаясь к самой Тине.

Юн выбрал команду Дана Балана.

24-летний Руслан Опанасенко из Киева работает в детском театре.

— Мне нравится сцена, аплодисменты, — сказал Руслан. — Но, знаю, что могу больше. Поэтому я пришел на проект, чтобы стать известным на весь мир певцом.

Руслан выбрал хит Земфиры «Искала», который сразу развернул кресло Тины Кароль. На последних минутах нажали на кнопки Монатик и Дан Балан.

— До последнего мы думали, что поет девушка, — призналась Настя.

Но, не успели тренеры высказаться, как Руслан заявил, что идет в команду Монатика.

24-летний Владимир Идиатуллин приехал из Таганрога.

— Я приехал искать свое счастье в Украине, — признался Владимир и сказал, что его кумир — Монатик.

Исполнение хита «Demons» так и не смогло развернуть тренерские кресла.

— Мечтал что-то исполнить с вами, — признался Монатику Владимир.

Дмитрий вышел на сцену и дуэтом они спели «Каждый раз».

24-летняя Ольга Баландюх из Львова исполнила «Rise it like a phoenix» и развернула кресло Тины Кароль.

— Это первый раз, когда я не сомневалась, что поет парень, — радовалась Тина. — У тебя редкий голос — альт!

Ольга уже второй раз приходит на «Голос», но тогда она так и не смогла попасть к тренерам.

На «Голос» приехала 28-летняя Индира Едильбаева из Алматы (Казахстан). Девушка мечтает стать известной певицей и опорой для своей мамы. Из-за нехватки средств о занятиях в музыкальной школе речи не было, поэтому Индира пела дома и на улице.

— Мама меня воспитывала сама, много не зарабатывала, но никогда не давала мне понять, что нам чего-то не хватает, — призналась девушка. — Ей было трудно самой, и мне очень хотелось ей помочь. Хочется просто сказать: «Ни в чем себе не отказывай, ты этого достойна». У нас в Казахстане «Голос країни» смотрит много людей, и для меня это большой шанс показать себя.

Индира исполнила песню «Мелодія» группы THE HARDKISS и развернула все тренерские кресла.

— Ты — необыкновенна! — не сдержался Дан.

— Ты — муза, которая влюбила всех в себя, — сказала Тина. — Хочу отдать тебе все свои знания.

Индира выбрала команду Дана Балана.

— Я в детстве была очень стеснительная, но при этом хотелось развиваться творчески, — рассказала «ФАКТАМ» Индира. — Я посещала танцевальные и художественные кружки. Но в классе шестом моя учительница по музыке услышала, что у меня есть слух, и я попадаю в ноты, и пригласила меня на вокал. С тех пор я начала петь.

24-летняя Екатерина Степура — профессиональная модель и мечтает покорить сцену.

— Мне всегда хотелось чего-то большего, чем просто «работать лицом», — призналась Екатерина. — Хочу, чтобы все увидели, что я — талантливая певица.

Исполнение «Don't kill my vibes» тут же развернуло кресло Потапа и Насти Каменских. На последних секундах нажал кнопку и Монатик.

— Спасибо тебе за эмоции! — сказал Потап.

— Я слушал до последней ноты и меня сразу зацепила ваша хрипотца, — признался Монатик.

Екатерина выбрала команду Потапа.

57-летняя Наталья Потапенко — профессиональная певица из Львова, участница группы «Дністряни». Наталью за кулисами «Голоса» поддерживал знаменитый танцовщик Григорий Чапкис.

— Возраст совершенно ни при чем! — сказал Чапкис.

Увы, вокал Натальи не развернул ни одного тренерского кресла.

— Живите полноценной жизнью! — воскликнул Григорий Чапкис, выйдя на сцену и обращаясь ко всем зрителям. — Не умеете петь, танцуйте, скачите, но — двигайтесь!

— «Голос» — это шоу для любого возраста, — сказал Потап.

21-летняя Анна Боршовская из Львова — библиотекарь и вокалистка в караоке.

— Все, что мне хочется, развернуть хотя бы одно кресло, — призналась девушка, выходя на сцену.

Хит «Always remember us this way» на последних нотах заставил повернуться кресла Монатика, Потапа и Насти Каменских.

— Я наслаждался вашим голосом, — признался Монатик.

Когда Анна призналась, что работает в караоке, Настя вышла на сцену и в дуэте они спели «Обіцяю».

Анна выбрала команду Потапа и Насти.

23-летний Владислав Семенов из Киева называет себя экосексуалом.

— На большой сцене я смогу нести идеи заботы об окружающем мире, — сказал Владислав.

Хит «Dancing on my own» развернул кресла Дана Балана, Тины Кароль и Монатика.

— У меня просто трясутся руки, — сказал Владислав. — Хочу чтобы все, кто сейчас меня видит, набрались больше осознанности.

— Я хочу понять твою позицию, — уточнил Дан Балан. — Если ты используешь слово «секс», следуй этому. А ты просто бросаешься модными словами. Я отзываю свой голос!

— Ого! — возмутилась Тина. — Так можно?!

— Можно, — ответил Дан.

— Не важно, как и что называется, — сказал Монатик. — Главное, чтобы идея была хорошая.

Владислав выбрал команду Монатика.

За воплощением своей большой мечты приехала на шоу 18-летняя Руслана Калашникова из Одессы.

— Я всегда будто была из другого теста, у меня ассоциативная синестезия, это означает, что любой звук ассоциируется с цветом, — сказала девушка. — Я сейчас на таком этапе, что мне хочется, чтобы меня услышали, узнали о моем творчестве.

Для слепых прослушиваний девушка выбрала песню «Верше», самую популярную композицию за всю историю «Голосу країни».

Первыми развернули свое кресло Потап и Настя Каменских. Затем Монатик. Руслана призналась, что пишет песни и сыграла небольшой фрагмент своей композиции.

— Ты рождена для музыки, — сказал Потап.

Руслана выбрала команду Потапа и Насти.

Выпуск завершился совместным номером всех тренеров.

Выступления участников второго эфира смотрите здесь.

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