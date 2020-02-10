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Анна Седокова беременна в четвертый раз: кто отец (фото)
Певица Анна Седокова под новый год намекала на пополнение в семье, но потом уточнила, что речь шла не о ребенке. Теперь же звезда высказалась предельно откровенно. В своем Instagram экс-«ВиаГРА» подтвердила, что беременна.
Поклонники верят, что с появлением малыша у Анны наконец появится настоящая семья.
Тем временем Анна похвасталась новыми снимками с бойфрендом Янисом Тиммой и продемонстрировала отличное чувство юмора при выборе наряда для фотосессии.
Напомним, для 37-летней Седоковой это будет уже четвертая беременность. Сейчас у Анны трое детей: 15-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича, 8-летняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского и двухлетний сын Гектор от Артема Комарова.
Нынешний бойфренд Анны — 27-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. Осенью 2019 года Янис оформил развод с женой и уладил все вопросы с воспитанием сына. После этого Янис и Анна перестали скрывать отношения и стали публично появляться вместе и выкладывать в Instagram романтичные фото.
Фото annasedokova/Instagram
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!