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Шоу-бизнес

Анна Седокова беременна в четвертый раз: кто отец (фото)

8:16 10 февраля 2020 354
анна седокова
Инф. «ФАКТОВ»

Певица Анна Седокова под новый год намекала на пополнение в семье, но потом уточнила, что речь шла не о ребенке. Теперь же звезда высказалась предельно откровенно. В своем Instagram экс-«ВиаГРА» подтвердила, что беременна.

анна седокова

Поклонники верят, что с появлением малыша у Анны наконец появится настоящая семья.

Тем временем Анна похвасталась новыми снимками с бойфрендом Янисом Тиммой и продемонстрировала отличное чувство юмора при выборе наряда для фотосессии.

седокова

седокова

Напомним, для 37-летней Седоковой это будет уже четвертая беременность. Сейчас у Анны трое детей: 15-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича, 8-летняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского и двухлетний сын Гектор от Артема Комарова.

Нынешний бойфренд Анны — 27-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. Осенью 2019 года Янис оформил развод с женой и уладил все вопросы с воспитанием сына. После этого Янис и Анна перестали скрывать отношения и стали публично появляться вместе и выкладывать в Instagram романтичные фото.

Фото annasedokova/Instagram

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