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Туристку в бикини утащили с пляжа на Мальдивах полицейские — видео стало вирусным

В сети стал вирусным видеоролик, снятый на Мальдивах. 26-летняя британская туристка Сесилия Ястрзембска появилась на пляже острова Маафуши в купальнике-бикини. Ношение подобной одежды здесь, вдали от популярных курортов, строжайше запрещено, поскольку нарушает законы шариата.

В итоге, как сообщает Daily Mail, британку, которая по некоторым данным была еще и не слишком трезвой, скрутили и утащили с пляжа трое полицейских (еще один мужчина пытался по ходу дела прикрыть скудно одетую даму полотенцем). Женщина при этом сопротивлялась и кричала о том, что она подвергается «сексуальному насилию». На Сесилию надели на нее наручники и доставили в участок.

Maafushi rashu therey bikini laigen tourist eh hingan massakai kurumun fuluhunaai rayyithun naseyhai dhee ekan nuhuhtumun baaruge beynun koh hayyaru kohfi.



Ithuru mauloomaath: https://t.co/BzfpqEJUqs pic.twitter.com/QTf250LHXF — #MvCrisis (@MvCrisis) February 6, 2020

Видеоролик с моментом арестом распространился в интернете, вызвав неоднозначную реакцию. Многие сочли, что к туристке можно было бы отнестись и помягче.

Комиссар местной полиции Мохаммед Хамид заявил, что женщине уже принесли извинения за чрезмерное применение силы.

Как стало известно, Сесилия, которая проживает в Лондоне называет себя «парламентским советником», ранее снималась в ряде британских телешоу. Она также ведет блог, посвященный путешествиям.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что компания в США предлагает на продажу «голое бикини» — для самых смелых купальщиц.

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