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Стиль жизни

Американская компания предлагает на продажу «голое бикини» — для самых смелых купальщиц (фото)

9:32 16 января 2020 507
Тэмми Хемброу в бикини
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская компания Minimale Animale, специализирующаяся на производстве купальных костюмов, выставила на продажу «голое бикини». Как сообщает издание The Mirror, стоимость новинки — 130 долларов. И предназначена она для самых смелых купальщиц.

Многих потенциальных покупательниц купальник шокировал, поскольку практически ничего не оставляет для воображения — особенно его вид сзади.

Купальник был создан в сотрудничестве с 25-летней австралийской моделью и звездой Instagram Тэмми Хемброу, которая сама вызвалась в нем позировать. Она уверена (и не без оснований), что любая девушка в этом купальнике произведет настоящую сенсацию на пляже или возле бассейна. Бикини предлагается в размерах от XS до XL.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», американская компания по производству купальных костюмов для мужчин также предложила беспроигрышный способ выделиться из толпы, создав полностью прозрачные мужские шорты.

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