Украина

Россия хочет, чтобы воду в Крым поставляли с материковой Украины

Россия вскоре начнет активно поднимать вопрос о поставках Украиной воды в оккупированный Крым. Тем более, что в Симферополе, по оценкам, воды осталось максимум на 90−100 дней.

О вероятных планах Кремля сообщает «Апостроф», ссылаясь на информированный источник в Офисе президента Украины. Согласно той информации, Россия периодически поднимала тему водоснабжения полуострова, но под воздействием Европы взяла паузу.

«Возобновление поставок воды в Крым поднималось российской стороной неоднократно, в том числе, данное требование звучало, когда обсуждались условия продолжения Нормандского формата. Тогда под давлением наших европейских партнеров Путина удалось осадить», — рассказал источник.

Теперь Россия почувствовала изменившуюся ситуацию и, скорее всего, будет использовать ее в своих интересах. «Сейчас о воде заговорили опять. И есть подозрение, что теперь Кремль будет педалировать эту тему гораздо более настойчиво», — добавил он.

Напомним, Россия, несмотря на все попытки организовать водоснабжение Крыма, была вынуждена признать, что полуостров так и не решил проблему с водой.

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