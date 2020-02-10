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- 09:54 Редчайший случай: во рту у итальянки растут волосы
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Редчайший случай: во рту у итальянки растут волосы (фото)
Врачи сообщили о редчайшем случае: у 25-летней итальянки растут волосы во рту. Как пишут авторы статьи в медицинском журнале Oral Surgery, женщина, чья имя не разглашается, страдает гирсутзмом (избыточным ростом волос) десен. Науке до сих пор было известно лишь о пяти подобных случаях. Причем все эти пациенты были мужского пола.
Почти десять лет назад, заметив волосы на деснах, девушка обратилась к врачам. У нее выявили синдром поликистозных яичников. Медики Университета Фоджи удалили похожие на ресницы волоски и прописали пациентке оральные контрацептивы. Однако спустя шесть лет итальянка вернулась с еще большим количеством волосков, которые росли из десен. У нее также появилось много волос на шее и подбородке. Волоски были удалены снова, но спустя год все повторилось.
Точная причина этого не выяснена. Предполагается, что волосы во рту появились у итальянки из-за гормонального сбоя в организме. Такие нарушения, как пишет Gizmodo, довольно часто вызывают появление чрезмерного волосяного покрова у женщин на лице, груди или спине. Однако рост волос во рту практически не встречается.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бородатая американка с синдромом поликистозных яичниковперестала бриться, а ее муж отрастил бороду из солидарности с ней.
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