Спецтариф на электроэнергию из мусора: как Казахстан привлекает инвесторов

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Инвесторов в строительство мусоросжигательных заводов в Казахстане привлекут гарантированной поставкой твердых бытовых отходов (ТБО), а также высокими тарифами на вырабатываемую ими электроэнергию, который составит около 25 евроцентов за 1 кВт/ч, с гарантированной ее покупкой по примеру возобновляемых источников энергии. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, передает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Так, по словам Мирзагалиева, в настоящее время на 3,5 тыс. полигонах страны накоплено более 120 млн тонн ТБО, а ежегодно образуется свыше пяти миллионов тонн.

«С 2016 года наблюдается рост переработки ТБО с 2,5% до 14%, однако понятно, что этого мало. С целью сокращения объемов, образованных ТБО мы предлагает внедрить механизм waste to energy, предусматривающего сжигание отходов с последующим получением электроэнергии и тепла и передачей в сеть по аналогии с возобновляемыми источниками энергии», — сообщил чиновник.

По его словам, данный механизм хорошо себя зарекомендовал в Европе, где работает около 150 мусоросжигательных заводов. Сжигание скопившегося в Казахстане мусора позволит сократить объемы отходов до 30% к 2025 году и привлечь частные инвестиции.

Вместе с тем, сообщил Мирзагалиев, высказываются опасения касательно внедрения механизма waste to energy, связанные с возможным образованием выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, образуемых при недостаточном оснащении заводов газоочисткой. В этой связи планируется внедрение в Казахстане жестких ограничений по соблюдению требований к выбросам, аналогичным европейским директивам.

«У нас есть мусоросортировка, где-то лучше, где хуже, но мусоропереработки у нас нет вообще на сегодняшний день. Инвестор не идет, потому что очень низкие тарифы. Сегодня в среднем тариф на вывоз мусорa — 200 тенге (около 13 грн. — Авт.) с населения. При этом, например, по городу Алматы, в котором вы знаете, не менее двух миллионов живет, платят (за вывоз мусора) всего около 580 тыс. человек», — сказал он.

По его мнению, чтобы привлечь инвесторов в сектор, необходимо повысить тарифы во много раз, с 200 до 1,5−2 тыс. тенге (100−130 грн), что является неподъемным для населения.

«То есть из проблемы низких тарифов потом вытекает вопрос того, что инвесторы никогда не придут. Объективно поднять тарифы в разы, в десятки раз невозможно. Поэтому предлагается такой механизм (привлечь инвесторов в создание мусоросжигательных заводов)», — сказал Мирзагалиев.

В свою очередь представитель департамента развития электроэнергетики министерства энергетики Миржан Сасретов назвал депутатам тариф на электроэнергию, которая будет вырабатываться за счет сжигания мусора и поставляться в общую сеть по примеру ВИЭ.

«По сжиганию мусора тариф будет равен 102 тенге (25 евроцентов) за 1 кВт/ч на мусорных заводах и в данное время хотят применить механизм оплаты как возобновляемых источников энергии», — сказал он.

Напомним, что Украина имеет схожую ситуацию с переработкой ТБО. Ежегодно Украина генерирует 14 млн тонн бытовых отходов. 5,6% ТБО отравляются на переработку, 1,4% на сжигание, остальные 93% - едут на свалки и полигоны. По приблизительным расчетам? в стране насчитывается 40 тысяч полигонов и свалок, 33 тысячи из которых являются несанкционированными.



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