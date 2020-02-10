Мир

Телеведущая на росТВ взорвалась смехом из-за слов о льготах для россиян (видео)

Показательный инцидент случился на российском телевидении во время записи программы для телеканалов «Россия 1» и «Россия 24». Телеведущая до слез смеялась, когда услышала сумму, выделенную российским правительством льготникам. И это при том, что в сюжете перечислялись новые, повышенные суммы пособий.

До истерики ведущую довела фраза о том, что теперь, благодаря щедрости властей, льготник может потратить 137 рублей (52 грн) на путевку в санаторий, а еще 127 рублей (48,9 грн) на международный проезд до места лечения и обратно.

Сквозь смех диктор попыталась оправдаться: «Хорошо, что я не в прямом эфире. Я очень старалась не засмеяться… Но это… Международный проезд… Вы это читали?».

Программа «Вести.Приморье» идет не в прямом эфире, а в записи, поэтому на телеэкраны хохочущая ведущая не попала.

Напомним, ранее на российском телевидении подвергли цензуре песню, удалив из нее слово «протесты». А в сериале «Слуга народа» российским зрителям не дали услышать шутку о Путине.

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