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Получателям субсидий поставят новые газовые котлы: что об этом известно
В Украине есть реальный способ двое сократить потребление газа населением. Способ состоит в том, чтобы заменить в домах старые и неэффективные котлы на современные и более продуктивные. Начать такой проект можно с получателей субсидий на газ, чтобы сразу почувствовать отдачу от вложений. Об этом рассказал глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
«Почему получатели субсидий… Это самая простая и понятная категория. Это выгодно государству, это больше комфорта и безопасности для потребителя», — объяснил глава «Нафтогаза в интервью РБК-Украина.
Коболев считает рациональным, чтобы замена обогревателей оплачивалась из тех средств, которые потребители сэкономят на платежках за отопление. «Есть огромное количество получателей субсидий, у которых очень старые и неэффективные котлы. Этим потребителям можно поставить современное, более эффективное оборудование, и ту экономию, которая будет получена, использовать для погашения его стоимости», — добавил Коболев.
Пока проект по замене газовых котлов обсуждается. Коболев предлагает задействовать «Нафтогаз» в этой процедуре, поскольку большой государственной компании легче договориться о большом объеме котлов на всю страну, при этом закупить оборудование хорошего качества и по минимальной цене.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как можно перевести жилье на автономное отопление и как правильно выбрать источник тепла для квартиры.
Фото oteple.com
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