24.39 / 24.62 26.67 / 27.04
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Получателям субсидий поставят новые газовые котлы: что об этом известно

12:47 10 февраля 2020 1215
газовые котлы
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине есть реальный способ двое сократить потребление газа населением. Способ состоит в том, чтобы заменить в домах старые и неэффективные котлы на современные и более продуктивные. Начать такой проект можно с получателей субсидий на газ, чтобы сразу почувствовать отдачу от вложений. Об этом рассказал глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Почему получатели субсидий… Это самая простая и понятная категория. Это выгодно государству, это больше комфорта и безопасности для потребителя», — объяснил глава «Нафтогаза в интервью РБК-Украина.

Коболев считает рациональным, чтобы замена обогревателей оплачивалась из тех средств, которые потребители сэкономят на платежках за отопление. «Есть огромное количество получателей субсидий, у которых очень старые и неэффективные котлы. Этим потребителям можно поставить современное, более эффективное оборудование, и ту экономию, которая будет получена, использовать для погашения его стоимости», — добавил Коболев.

Пока проект по замене газовых котлов обсуждается. Коболев предлагает задействовать «Нафтогаз» в этой процедуре, поскольку большой государственной компании легче договориться о большом объеме котлов на всю страну, при этом закупить оборудование хорошего качества и по минимальной цене.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как можно перевести жилье на автономное отопление и как правильно выбрать источник тепла для квартиры.

Фото oteple.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Голос країни судьи

Слезы Кароль и поражение Каменских: подробности самого напряженного эфира "Голосу країни"

женщина упала в яму в Киевском районе Одессы

В Одессе женщина с детской коляской провалилась в трехметровую яму (фото)

Зимняя война

В Зимнюю войну многие советские солдаты в Финляндии замерзали насмерть, ни разу не побывав в бою

Анастасия Заворотнюк и Юлия Началова

Мороз по коже: в сети опубликовали уникальное видео объятий Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер