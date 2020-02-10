Самые красивые букеты на Валентинов день: модно и стильно (фото)

Стиль жизни

День святого Валентина — прекрасный повод подарить любимой цветы. Сейчас и зимой можно найти в продаже практически любые. Важно, чтобы это были любимые цветы вашей второй половинки. И, конечно, чтобы букет был в тренде. Цветы — это прекрасное начало для тех, кто хочет признаться в любви. Цветы могут попросить за вас прощения. Они могут стать еще одним веским доказательством искренних чувств. Цветы — это красиво! И этим все сказано. О модных тенденциях в букетах «ФАКТАМ» рассказала флорист из Румынии Мария Моросан.

— Цветом года объявлен синий, и в флористике он является фаворитом, — говорит Мария Моросан. — Очень популярна сейчас в букетах голубая и синяя гортензия.

В 2020 году в букетах модны синие и голубые цветы

Конечно, в День святого Валентина уместны будут розы. Особенно — красные.

На Валентинов день уместно подарить любимой красные розы

Я же люблю создавать красочные букеты. Во-первых, они в тренде. Во-вторых, такие букеты дарят яркие эмоции.

Яркий красочный букет создает особое настроение

— Чем модно дополнять в композициях цветы?

— Сладостями. Например, разноцветными макарунами. А еще — фруктами. Это могут быть яблоки и цитрусовые. Особенно красиво смотрится лайм.

Дополните букет сладостями и фруктами – это сейчас популярно

— В одном из букетов вы используете палочки корицы. Это модно?

— Да, такая композиция смотрится очень оригинально.

Композиция с палочками корицы смотрится очень стильно

— Как выбрать букет?

— У каждого человека свой вкус. Выбирайте красивую на ваш взгляд композицию, цветы должны быть свежими.

Королева цветов – роза

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун дня святого Валентина?

— Мужчины, дарите женщинам цветы! Момент, когда получаешь букет, — это момент счастья. И не имеет значения, просто ли это тюльпаны, перевязанные лентой, или это огромная композиция, в которой собрано множество цветов сезона. Ценится внимание!

Мария Моросан: «Момент, когда получаешь букет, – это момент счастья»

Чтобы узнать, какой цветок соответствует вашей личности, «ФАКТЫ» предлагают ответить на вопросы теста, выбрав один из трех вариантов ответа.

Тест «Какой цветок соответствует вашей натуре?»

1. Какой цветок описан в этой сказке Андерсена?

«Цветок выглянул из-под снега. Солнечные лучи ласкали и целовали малютку, так что белоснежная с зелеными жилками чашечка его совсем раскрылась. Радостно и скромно склонил он головку.

— Милый цветочек! — пели солнечные лучи. — Как ты свеж и нежен! Ты первый, единственный! Ты наше возлюбленное дитя! Ты возвещаешь лето, чудное лето! Скоро весь снег растает, холодные ветры унесутся прочь! Царствовать будем мы! Все зазеленеет! И у тебя появятся подружки: зацветут сирень и желтая акация, а потом розы, но ты все-таки первый, такой нежный, прозрачный!"

А — ландыш

Б — подснежник

В — незабудка

2. Какими цветами были набиты перины в сказке Андерсена «Снежная королева»?

«Старушка повела Герду в цветник. Ах, как там было красиво, как благоухали цветы! Все цветы, какие только есть на свете, всех времен года пышно цвели в этом саду; никакая книжка с картинками не могла быть пестрей и прекраснее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не скрылось за высокими вишневыми деревьями. Потом ее уложили в чудесную постельку с красными шелковыми перинками, а перинки те были набиты голубыми …; девочка уснула, и ей снились такие чудесные сны, какие видит разве только королева в день своей свадьбы».

А — Фиалка

Б — Незабудка

В — Гиацинт

3. Какой цветок должен быть в сказке Андерсена «Снежная королева» на месте пропуска?

«Девочка остановилась, посмотрела на длинный желтый цветок и спросила:

—Может, ты что-нибудь знаешь?

И она склонилась над …, ожидая ответа.

Что же сказал ???

—Я вижу себя! Я вижу себя! О, как я благоухаю!"

А — Тюльпан

Б — Георгин

В — Нарцисс

4. Какой цветок Андерсен назвал в сказке «Цветы маленькой Иды»?

«Как только король и придворные переезжают в город, все цветы сейчас же убегают из сада прямо во дворец, и там у них начинается веселье! Вот бы тебе посмотреть! Две самые красивые … садятся на трон — это король с королевой. Красные петушьи гребешки становятся по обеим сторонам и кланяются — эго камер-юнкеры. Потом приходят все остальные прекрасные цветы, и начинается бал. Гиацинты и крокусы изображают маленьких морских кадетов и танцуют с барышнями — голубыми фиалками, а тюльпаны и большие желтые лилии — это пожилые дамы, они наблюдают за танцами и вообще за порядком».

1 — Подснежник

2 — Фиалка

3 — Нарцисс

4 — Роза

Ключ к тесту

Какой из этих цветов ваш любимый?

Если ваш любимый цветок — подснежник, вы тонкая чувствительная романтичная натура. Правда, вам не хватает решительности. Если вы еще не признались в чувствах человеку, который вам нравится, не откладывайте это в долгий ящик. Поделитесь своими чувствами, и будьте счастливы!

Любимый цветок — роза? Вы по натуре лидер с чертами романтика. Цените красоту и нежность. Но всегда готовы показать шипы, если кто-то решит вас обидеть. Вы любите все особенное. И человек, который претендует на роль вашей второй половинки, должен быть особенным.

Ваш выбор — фиалка? Вы добрый верный человек. При этом не стремитесь к славе. Скромность — одна из ваших добродетелей. Будьте решительней во всем! Смело проявляйте чувства, если вы в них уверены. Ваше счастье зависит от вас.

Если ваш любимый цветок — нарцисс, вы человек уверенный в своей неотразимости. В душе вы очень ранимы, но никогда этого не показываете. Вы больше любите слышать комплименты, чем адресовать их любимому человеку. Если вы будете более внимательны к близкому человеку, станете еще счастливее.

Фото из альбома Марии Моросан

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