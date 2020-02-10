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Накопить себе на пенсию: что нужно знать о новой пенсионной системе в Украине

О несовершенстве и несправедливости украинской пенсионной системы говорят давно. Люди недовольны как уровнем минимальной пенсии, так и механизмом назначения и индексации выплат. Поэтому уже много лет специалисты говорят о необходимости пенсионной реформы и введении накопительной пенсионной системы, как в большинстве развитых стран. В Верховную Раду поступил на рассмотрение законопроект, призванный изменить нынешнюю систему. Давайте разберемся, что нам предлагают авторы законопроекта.

Работодатель должен ежемесячно отчислять 2% от суммы зарплаты работника, а сам работник — еще 1% из своей зарплаты на специальный персональный счет

Согласно проекту Закона «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» (№ 2683), который находится на рассмотрении профильного парламентского комитета, переход к накопительному уровню пенсионного обеспечения предусматривает обязательное ежемесячное отчисление на персональный счет гражданина. Согласно законопроекту, работодатель должен каждый месяц отчислять 2% от суммы зарплаты работника, а сам работник — еще 1% из своей зарплаты на специальный персональный счет. По желанию работник может увеличить процент отчисления. При этом работодатель обязан пропорционально дополнять выплаты работника собственными взносами в размере до 5% от суммы его зарплаты.

«Минимум, который работники смогут откладывать, составит процент от оклада, а вот работодатели должны будут уплатить минимум 2 процента, — сообщила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. — Все остальное — добровольно. Если хотите, чтобы это было 10% или 15%, то договаривайтесь, на каких принципах будете делать такой собственный уже для каждого конкретного человека накопительный фонд», — отметила депутат.

Еще одним важным новшеством данного законопроекта является то, что, в отличие от единого социального взноса (ЕСВ), эти отчисления будут поступать не в Пенсионный фонд Украины, а в специально созданное Кабинетом министров для этих целей Пенсионное казначейство. А уже из него — на персональные счета граждан в уполномоченных банках. При этом управлением активами Пенсионного казначейства будут заниматься авторизованные для такой деятельности управляющие компании.

Особенность документа — то, что средства накопительной системы являются собственностью ее участников — работников, которые осуществляют соответствующие выплаты, в том числе и дополняемые выплатами работодателей. А в случае смерти человека накопленные им средства перейдут в собственность его наследников.

Кроме того, после выхода на пенсию граждане также смогут выбирать режим получения накопительной пенсии. Это могут быть, например, одноразовые выплаты, ускоренные, программные, также пожизненные пенсии. Очевидно, что размер выплат в каждом из них будет отличаться.

«Перед нами модель усиления квазиналогового давления на бизнес»

Из текста законопроекта следует, что если работник вносит часть своей зарплаты, то работодатель обязан платить дополнительные взносы со своих оборотных средств. Во возникает вопрос: не станет ли это дополнительной налоговой нагрузкой для работодателя?

— Законопроектом предполагается, что для создания второго уровня в виде накопительной пенсионной системы фискальная нагрузка на бизнес увеличится, — рассказал «ФАКТАМ» финансовый аналитик, эксперт института GROWFORD Алексей Кущ. — Сейчас работодатель платит 22% в виде отчислений ЕСВ с фонда оплаты труда в солидарный Государственный пенсионный фонд Украины (ПФУ). Если закон будет принят, работодатель должен будет дополнительно отчислять 2% с дохода наемного работника в негосударственные пенсионные фонды. Сам наемный работник обязан перечислять 1% от своих доходов, но может добровольно увеличить размер отчислений. При этом работодатель должен «паритетно» поддержать такой рост взносов и платить аналогичную сумму, но не более 5% от дохода работника — с учетом обязательных и добровольно увеличенных платежей.

То есть перед нами модель усиления квазиналогового давления на бизнес. Законодатели отказались от лучшего решения: ввести добровольную накопительную систему, выделив взнос в размере 2−3% от доходов работника в рамках уже установленного сбора ЕСВ (22%). В таком варианте наемный работник добровольно выбирал бы, что ему выгодно — направлять все 22% ЕСВ в ПФУ или «выделять» в рамках этой суммы 2−3% на накопительную систему.

Чисто теоретически предложенная в законопроекте система определяется наемным работником — он выбирает тип пенсионного накопления и компанию по управлению активами. Но в реальности выбор будет сделан между компаниями по управлению активами, «авторизированными» центральным распорядителем системы. То есть это будет «меню», сформированное чиновниками, причем явно не «безвозмездно».

«Законодатель не предложил надежные активы, которые смогли бы стать основой для пенсионных накоплений»

— Как организации, накапливающие пенсионные средства граждан, смогут сохранять и приумножать собранный капитал? Какие инструменты для этого можно использовать?

— К сожалению, законодатель так и не предложил надежные активы, которые стали бы основой для пенсионных накоплений. Таким активом могли быть земля сельскохозяйственного назначения и доходы от ее использования (вечная земельная рента), но для этого негосударственным пенсионным фондам нужно было дать «эксклюзив» по ее покупке, а его планируют «подарить» иностранным банкам, которые будут зарабатывать на пенсии явно не нашим пенсионерам.

Единственный актив на сегодняшний день — облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — является рисковым инструментом, так как государство всегда сможет залезть в карман пенсионных фондов. А вывод капитала накопительной пенсионной системы в иностранные ценные бумаги — это развитие экономики США, но явно не Украины. Качественных базовых рынков, фондового и недвижимости, у нас пока нет, и ценовая динамика на них нестабильная. Поэтому тема сохранности пенсионных вкладов и их защита от инфляционных и девальвационных рисков является ключевой.

В других странах данная проблема решается запуском пенсионных фондов на прорывные экономические направления в виде источника «длинных» денег. В Чили управляющие фондами и даже их внуки несут полную финансовую ответственность и в случае злоупотреблений могут быть сурово наказаны и потерять все активы и имущество своей семьи. В Украине ничего подобного не создано, а ключевой рентный актив отдан банкам", — отметил Алексей Кущ.

Стоит напомнить, что парламент готовится принять новый Закон «О труде», который повлияет не только на порядок трудоустройства, но и на зарплаты украинцев, а значит, и на их дальнейшие пенсии. Кроме того, и трудовые споры будут решаться по-новому.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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