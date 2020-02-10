Украина эвакуирует граждан из китайского Уханя: названа дата

Украина

Во вторник, 11 февраля, специальным чартерным рейсом Киев — Ухань — Киев в Украину планируется эвакуация граждан из региона Китая, где распространяется опасный коронавирус, унесший жизни более 800 человек.

Об этом сообщили в посольстве Украины в КНР, напомнив, что после возвращения эвакуированных ждет обязательный 14-дневный карантин.

Тем, кто включен в эвакуационные списки, порекомендовали быть готовыми к длительному использованию телефонов и пополнить счета, а также на всякий случай иметь при себе минимально необходимый запас воды, продуктов питания и, при необходимости, медикаментов.

Для координации в мобильном приложении Wechat создана группа «Embassy — EVACUATION»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в китайском городе Ухань находятся 52 украинца, на эвакуацию которых давал согласие МИД Китая.

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