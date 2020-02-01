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Украина

Эвакуация украинцев из охваченного коронавирусом Уханя: сделано важное заявление

15:54 1 февраля 2020 251
Самолет с украинцами
Инф. «ФАКТОВ»

МИД Китая дал предварительное согласие на эвакуации из охваченного коронавирусом города Ухань. Напомним, по последним данным, там находятся 52 гражданина Украины.

Как сообщило Посольство Украины в Китае по запросу УНН, эвакуацию планируют провести чартерным авиарейсом.

Одновременно дипломаты продолжают мониторить эпидемиологическую ситуацию в в других городах провинции Хубэй, на которые распространяются карантинные ограничения.

«Подготовительная работа к возможной эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй была начата посольством 27 января 2020 года», — сообщили в посольстве журналистам.

Напомним, ранее в посольстве проинформировали, что всего в провинции Хубэй оказались заблокированными 57 украинцев. Тем временем во Львове успели госпитализировать двух граждан Украины, уже вернувшихся из Китая. У них выявили респираторные заболевания.

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