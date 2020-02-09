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Мир

За последние сутки коронавирус убил 89 человек

8:37 9 февраля 2020 559
врачи
Инф. «ФАКТОВ»

Вирус 2019-nCoV, который стремительно распространяется по всему миру, забрал уже жизни 813 человек. Только за последние сутки от вируса умерло 89 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Количество случаев заболевания увеличилось до 37 549.

Вылечились 2701 человек.

Напомним, вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту, помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах.

По прогнозам ученых, 21 февраля может стать переломным моментом в продолжающейся вспышке китайского коронавируса.

Как сообщали «ФАКТЫ», пассажиры, прибывшие в Украину из Китая, будут 14 дней находиться на карантине в специальных учреждениях, чтобы пройти обследование на заражение вирусом 2019-nCoV.

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