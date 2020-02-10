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Второй украинец с судна Diamond Princess заразился коронавирусом
На круизном судне Diamond Princess из-за заражения коронавирусом 2019-nCoV госпитализирован второй украинец. Как и другой наш соотечественник, украинец входил в состав экипажа корабля и по работе пересекался с носителем вируса. Считается, что на борт вирус попал вместе с 80-летним путешественником, который в Японию не поехал, а сошел на берег в Гонконге.
Второй случай коронавируса у украинцев на «Алмазной Принцессе» подтвердили в МИД Украины. Об этом сообщает УНН. А за последние сутки на лайнере обнаружили более 60 новых заболевших.
Украинец, госпитализированный 9 февраля, сейчас находится в больнице в Японии. Он входил в состав экипажа судна и обнаружил у себя подозрительные симптомы — наподобие ОРВИ. Тест подтвердил, что молодой представитель команды «Алмазной Принцессы» заражен коронавирусом. Как и других больных с таким диагнозом, украинца поместили в изолятор на 14 дней. Украинский консул в Японии успокаивает, что пациент чувствует себя хорошо.
Напомним, на круизном лайнере Diamond Princess продолжается карантин. Судно стоит у берегов Иокогамы к югу от Токио, не заходя в порт. На берег доставляют только заболевших новых вирусом и только для того, чтобы поместить в медучреждение.
В круиз судно выходило, взяв на борт более трех тысяч человек — 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа (в том числе 25 украинцев). Сейчас подтверждено 135 случаев заражения, причем половина из них зафиксирована за последние сутки.
Фото Diamond Princess/Facebook
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