Протеже Меркель отказалась от поста канцлера Германии

Мир

В понедельник, 10 февраля, ряд немецких СМИ сообщили, ссылаясь на свои источники в высших кругах Христианско-демократического союза (ХДС), что председатель этой находящейся у власти партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера Германии.

Источники утверждают, что она собирается в скором времени покинуть пост партийного лидера. Для этого Крамп-Карренбауэр хочет уже к началу лета провести внутрипартийную избирательную кампанию, целью которой будет выдвижение единого кандидата в федеральные канцлеры от ХДС. Когда это будет сделано, Крамп-Карренбауэр уйдет в отставку.

Напомним, она возглавила ХДС в декабре 2018 года. Крамп-Карренбауэр лидером партии избрал съезд ХДС, прошедший в Гамбурге. Ангела Меркель к тому моменту сложила с себя полномочия председателя, но осталась федеральным канцлером. Ей был необходим надежный преемник во главе ХДС, который обеспечил бы ее дальнейшее нахождение на посту главы федерального правительства.

Оппозиция требовала отставки Меркель не только как лидера партии, но и как канцлера. В этом заключается главная слабость госпожи Меркель на сегодняшний день. Отказ Крамп-Карренбауэр означает, что главе федерального правительства нужно срочно подыскивать себе другого преемника. А это очень непросто сделать.

На декабрьском съезде 2018 года в Гамбурге Крамп-Карренбауэр победила с небольшим перевесом в 35 голосов (52% против 48%). Ее соперником был Фридрих Мерц. Его позиции по-прежнему сильны. Мерц считается главным оппонентом Меркель в ХДС. Теперь он наверняка воспользуется решением Крамп-Карренбауэр, чтобы не только возглавить партию, но и сместить Меркель с поста федерального канцлера. Такая борьба неизбежно приведет к глубокому расколу внутри ХДС. Партия в итоге способна утратить власть.

Пока что, утверждают источники, Меркель пытается тянуть время. Возможно, она хочет убедить свою протеже изменить решение. На данный момент, пишут немецкие СМИ, канцлер выразила желание сохранить за Крамп-Карренбауэр пост министра обороны ФРГ. Аннегрет заняла его в июле 2019 года, когда ушла в отставку Урсула фон дер Ляйен. Как уже сообщали «ФАКТЫ», ее выдвинули тогда на пост председателя Еврокомиссии. Немка возглавила ее 1 декабря 2019 года.

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