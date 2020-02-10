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Использование «Дарницей» обозначения «Корвалол» — незаконно», — выводы научного эксперта
Использование торговой марки «Корвалол», владельцем которой является АО «Фармак», в составе торговой марки «Корвалол-Дарница» и регистрация последней ЗАО «Фармацевтическая фирма» Дарница" не является правомерным. Об этом сообщила Елена Штефан, доктор юридических наук, пишет «КП в Украине», комментируя выводы проведенного научного анализа.
«Это незаконно, поскольку Закон Украины „Об охране прав на знаки для товаров и услуг“ содержит прямой запрет регистрировать как знаки обозначения, тождественные или похожие настолько, что их можно спутать со знаками, зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг», — объяснила Елена Штефан.
По ее словам, поскольку торговые марки «Корвалол» и «Корвалол Corvalolum» признаны хорошо известными на имя АО «Фармак», то это указывает на то, что лекарственное средство с торговым названием «Корвалол» ассоциируется у потребителей и субъектов хозяйствования с конкретным производителем (АО «Фармак») на фармацевтическом рынке, имеющим хорошую репутацию и высокое качество.
«Обозначение „Корвалол-Дарница“, которое отличается от обозначений „Корвалол“ и „Корвалол Corvalolum“ отдельным элементом „Дарница“, в целом не делает знак отличным, и поэтому есть основания считать, что такое использование возможно было бы только с разрешения владельца знаков „Корвалол“ и „Корвалол Corvalolum“. Поскольку такое разрешение отсутствует, использование является неправомерным», — отметила Елена Штефан.
Доктор юридических наук подчеркнула, что, исходя из содержания положений Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» и Парижской конвенции по охране промышленной собственности, действия ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» по использованию обозначения «Корвалол-Дарница» необходимо квалифицировать как недобросовестную конкуренцию.
«Поскольку используя такой недобросовестный метод конкуренции, как нарушение прав на использование торговой марки, компания тем самым получает неправомерные конкурентные преимущества перед другим производителем подобного продукта — АО „Фармак“, используя его деловую репутацию, которая создавалась на протяжении десятилетий», — сообщила Елена Штефан.
В своих выводах эксперт также напомнила, что знак для товаров и услуг «Корвалол» был признано хорошо известным
Таким образом АО «Фармак» имеет значительный приоритет в использовании знака по сравнению с ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница». В странах ЕС — во Франции, Швейцарии, Германии — такие действия квалифицируются как паразитирование или паразитирующая конкуренция.
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