- 18:44 Стало известно, кого из министров могут уволить в ближайшее время, — эксперт
- 18:27 В Украине проведут эксперимент с обучением детей, имеющих инвалидность: что об этом известно
- 18:04 В Киеве до 14 февраля можно пройти бесплатное медицинское обследование: адреса медпунктов
- 18:01 Мужчина лежал в воде лицом вниз: школьники вытащили из озера попавшего в беду прохожего
- 17:59 Минюст уволил начальника Одесского СИЗО: названа причина
- 17:47 Использование «Дарницей» обозначения «Корвалол» — незаконно», — выводы научного эксперта
- 17:36 В Украине определились, что делать с эвакуированными из Китая украинцами
- 17:28 Егор Крутоголов рассказал, как пытался уберечь Марину Поплавскую от трагедии
- 17:22 Журналист обнародовал данные о получении Сытником квартиры за взятки
- 16:49 Львы загрызли девушку — смотрительницу в заповеднике ЮАР
- 16:48 Суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея
- 16:47 У малыша от побоев была «квадратная» голова: мачехе, зверски избившей пасынка, огласили приговор
В Украине проведут эксперимент с обучением детей, имеющих инвалидность: что об этом известно
В Украине с 17 февраля запускают тестирование проекта Государственного стандарта сопровождения детей во время инклюзивного обучения. Напомним, в 2019 году правительство назначило образовательного омбудсмена.
По информации пресс-службы Министерства социальной политики, апробация социальной услуги будет проводиться на базе 19 заведений, учреждений и организаций Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областей до 17 июня 2020 года включительно.
Для того, чтобы ребенок с особыми потребностями получил асистента на период обучения, его родители или законные представители должны получить вывод инклюзивно-ресурсного центру и подать заявление руководителю заведения образования, который самостоятельно обратится к местному органу власти.
Ассистент будет помогать ребенку в самообслуживании, поддерживать его в общении и коммуникациях (в т.ч. при помощи языка жестов), организовывать питание, передвижение, контролировать состояние здоровья (в т.ч. прием лекарств) и др.
Подготовка ассистентов ребенка будет осуществляться областными центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи в течение 60 академических часов.
После апробации проект Госстандарта сопровождения ребенка во время инклюзивного обучения будет доработан с учетом реальной практики для внедрения на всей территории Украины.
Напомним, ранее Министерство образования Украины запустило серию видеороликов для граждан, чьи дети нуждаются в инклюзивном школьном обучении. Также было принято решение выдавать свидетельства о получении среднего образования нового образца, а для того, чтобы все эти документы были доступны для лиц с нарушениями зрения, их начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...