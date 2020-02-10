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Общество и люди

В Украине проведут эксперимент с обучением детей, имеющих инвалидность: что об этом известно

18:27 10 февраля 2020 28
Инклюзивный класс
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине с 17 февраля запускают тестирование проекта Государственного стандарта сопровождения детей во время инклюзивного обучения. Напомним, в 2019 году правительство назначило образовательного омбудсмена.

По информации пресс-службы Министерства социальной политики, апробация социальной услуги будет проводиться на базе 19 заведений, учреждений и организаций Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областей до 17 июня 2020 года включительно.

Для того, чтобы ребенок с особыми потребностями получил асистента на период обучения, его родители или законные представители должны получить вывод инклюзивно-ресурсного центру и подать заявление руководителю заведения образования, который самостоятельно обратится к местному органу власти.

Ассистент будет помогать ребенку в самообслуживании, поддерживать его в общении и коммуникациях (в т.ч. при помощи языка жестов), организовывать питание, передвижение, контролировать состояние здоровья (в т.ч. прием лекарств) и др.

Подготовка ассистентов ребенка будет осуществляться областными центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи в течение 60 академических часов.

После апробации проект Госстандарта сопровождения ребенка во время инклюзивного обучения будет доработан с учетом реальной практики для внедрения на всей территории Украины.

Напомним, ранее Министерство образования Украины запустило серию видеороликов для граждан, чьи дети нуждаются в инклюзивном школьном обучении. Также было принято решение выдавать свидетельства о получении среднего образования нового образца, а для того, чтобы все эти документы были доступны для лиц с нарушениями зрения, их начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля.

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