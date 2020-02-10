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Политика

Стало известно, кого из министров могут уволить в ближайшее время, — эксперт

18:44 10 февраля 2020 440
Кабинет министров
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский после заслушивания отчета правительства может принять решение об отставке целого ряда министров. Такое предположение озвучил эксперт Украинского института будущего Ростислав Смирнов в пятницу, 7 февраля, во время эфира на ток-шоу «Тиждень» на телеканале «НАШ».

«Есть несколько министров, которые, по моей информации, являются кандидатами на увольнение. Речь идет о министре социальной политики, министре по вопросам ветеранов и министре образования», — сказал он.

Напомним, глава Минсоцполитики Юлия Соколовская ранее в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявила, что в Украине не будет вводиться накопительная пенсионная система, а власти должны стимулировать украинцев к тому, чтобы они сами копили себе на старость. Ее заявление вызвало немало критики. Тем более, как оказалось, что о своей старости госпожа Соколовская начала беспокоиться уже сейчас, получив в декабре 217 тысяч гривен в качестве зарплаты и премий. Не добавило позитива регулярное появление в СМИ информации о неизбежном повышении пенсионного возраста.

«Несколько иные причины того, почему шатается кресло под министром по делам ветеранов Оксаной Колядой. Дело в том, что 3 февраля в Кабинете министров Украины было принято решение о разделении Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на два ведомства — Министерство по вопросам ветеранов и Министерство реинтеграции территорий. В связи с этим Коляда может лишиться своего места», — сказал Смирнов.

Также, по мнению эксперта, вероятным кандидатом на увольнение может быть министр образования Анна Новосад. В конце декабря на сайте президента Украины была опубликована петиция с просьбой уволить Новосад, которая уже набрала более 9 000 голосов. В 2019 году задолженность по выплате зарплат выросла больше всего в сфере образования — в 2,5 раза (до 13,323 млн грн).

Во время зарплатного скандала в Кабмине Анна Новосад заявила, что получает на руки 36 тысяч гривен, и этого ей мало, чтобы родить ребенка и ни от кого не зависеть. В соцсетях руководительницу министерства разобрали «по косточкам». В декабре 2019 года с учетом всех доплат и премий за несколько месяцев ее зарплата составила 138 тысяч гривен. Также скандалом закончилась недавняя история с покупкой Новосад квартиры почти за миллион гривен неподалеку от метро «Дарница».

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