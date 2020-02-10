Политика

Стало известно, кого из министров могут уволить в ближайшее время, — эксперт

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский после заслушивания отчета правительства может принять решение об отставке целого ряда министров. Такое предположение озвучил эксперт Украинского института будущего Ростислав Смирнов в пятницу, 7 февраля, во время эфира на ток-шоу «Тиждень» на телеканале «НАШ».

«Есть несколько министров, которые, по моей информации, являются кандидатами на увольнение. Речь идет о министре социальной политики, министре по вопросам ветеранов и министре образования», — сказал он.

Напомним, глава Минсоцполитики Юлия Соколовская ранее в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявила, что в Украине не будет вводиться накопительная пенсионная система, а власти должны стимулировать украинцев к тому, чтобы они сами копили себе на старость. Ее заявление вызвало немало критики. Тем более, как оказалось, что о своей старости госпожа Соколовская начала беспокоиться уже сейчас, получив в декабре 217 тысяч гривен в качестве зарплаты и премий. Не добавило позитива регулярное появление в СМИ информации о неизбежном повышении пенсионного возраста.

«Несколько иные причины того, почему шатается кресло под министром по делам ветеранов Оксаной Колядой. Дело в том, что 3 февраля в Кабинете министров Украины было принято решение о разделении Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на два ведомства — Министерство по вопросам ветеранов и Министерство реинтеграции территорий. В связи с этим Коляда может лишиться своего места», — сказал Смирнов.

Также, по мнению эксперта, вероятным кандидатом на увольнение может быть министр образования Анна Новосад. В конце декабря на сайте президента Украины была опубликована петиция с просьбой уволить Новосад, которая уже набрала более 9 000 голосов. В 2019 году задолженность по выплате зарплат выросла больше всего в сфере образования — в 2,5 раза (до 13,323 млн грн).

Во время зарплатного скандала в Кабмине Анна Новосад заявила, что получает на руки 36 тысяч гривен, и этого ей мало, чтобы родить ребенка и ни от кого не зависеть. В соцсетях руководительницу министерства разобрали «по косточкам». В декабре 2019 года с учетом всех доплат и премий за несколько месяцев ее зарплата составила 138 тысяч гривен. Также скандалом закончилась недавняя история с покупкой Новосад квартиры почти за миллион гривен неподалеку от метро «Дарница».

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