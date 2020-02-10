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Спорт

Соблазнительная Влада Седан в купальнике покоряет Дубай (фото)

19:05 10 февраля 2020 133
Влада Седан
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Невеста футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан порадовала своих подписчиков в Instagram очередным жарким фото. На сей раз девушка, согласившаяся выйти замуж за своего возлюбленного, выложила снимок из Дубая — в купальнике, солнцезащитных очках и шляпке.

Кстати, девушка нередко принимает участие в откровенных фотосессиях, снимками с которых делится на своей странице в соцсетях. Чтобы быть в форме, ей приходится не обходить стороной тренажерный зал.

Напомним, что Влада Седан работала журналистом на телеканалах «Футбол», а в последнее время живет вместе со своим женихом (кстати, первым украинским футболистом, набравшим 1 млн подписчиков в Instagram) в Манчестере. И болеет Влада, конечно же, за команду Хосепа Гвардиолы и сборную Украины.

Да и сама девушка Зинченко при случае может продемонстрировать футбольное мастерство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Влада Седан похвасталась фото с Криштиану Роналду.

Фото Instagram

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