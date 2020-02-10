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"Успокоить общество": украинцев предостерегли от проявления ксенофобии к китайцам
В Минздраве Украины констатировали рост нетерпимости в обществе по отношению к гражданам Китая, которых необоснованно считают распространителями смертельного коронавируса. Напомним, в Сумах отправили на принудительный карантин студентов, вернувшихся из Китая.
В частности, как заявил на брифинге и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, китайцам начали отказывать в поселении в украинские гостиницы.
По его словам, такие отказы являются недопустимыми.
«Я обратился бы с такой просьбой, чтобы СМИ, прежде всего, пытались успокоить общество и применяли все возможные средства, чтобы у нас не порождалась определенная ксенофобия в отношении китайской народности, потому что мы уже имеем сообщения из областей, где отказывают таким лицам даже в поселении в определенные отели. Это недопустимо», — сказал Кузин.
Он отметил, что основой любой защиты является спокойствие, рациональное мышление и опора на доказательную базу.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о дискриминации туристов из Китая в одесской гостинице «Калифорния»
А в начале февраля необычный переполох наблюдался на одесском рынке «7 километр», где пошли слухи об обнаружении там инфицированного китайца.
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