24.35 / 24.58 26.62 / 26.99
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

"Успокоить общество": украинцев предостерегли от проявления ксенофобии к китайцам

20:08 10 февраля 2020 28
Эпидемия
Инф. «ФАКТОВ»

В Минздраве Украины констатировали рост нетерпимости в обществе по отношению к гражданам Китая, которых необоснованно считают распространителями смертельного коронавируса. Напомним, в Сумах отправили на принудительный карантин студентов, вернувшихся из Китая.

В частности, как заявил на брифинге и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, китайцам начали отказывать в поселении в украинские гостиницы.

По его словам, такие отказы являются недопустимыми.

«Я обратился бы с такой просьбой, чтобы СМИ, прежде всего, пытались успокоить общество и применяли все возможные средства, чтобы у нас не порождалась определенная ксенофобия в отношении китайской народности, потому что мы уже имеем сообщения из областей, где отказывают таким лицам даже в поселении в определенные отели. Это недопустимо», — сказал Кузин.

Он отметил, что основой любой защиты является спокойствие, рациональное мышление и опора на доказательную базу.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о дискриминации туристов из Китая в одесской гостинице «Калифорния»
А в начале февраля необычный переполох наблюдался на одесском рынке «7 километр», где пошли слухи об обнаружении там инфицированного китайца.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Голос країни судьи

Слезы Кароль и поражение Каменских: подробности самого напряженного эфира "Голосу країни"

Анастасия Заворотнюк и Юлия Началова

Мороз по коже: в сети опубликовали уникальное видео объятий Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске

гороскоп

Козерога ждет командировка, а Близнецов — волшебные моменты на личном фронте: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер