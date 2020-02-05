Здоровье и медицина

На рынке "7 километр" устроили переполох из-за коронавируса: что об этом известно (фото)

В среду, 5 февраля, на известном одесском промтоварном рынке «7-й километр» наблюдалось нездоровое оживление. Внимание всех — и торговцев, и покупателей — было приковано к медикам, облаченным в специальные защитные костюмы и маски, которые заходили в магазин-контейнер, где торгуют китайские предприниматели. По словам «осведомленных» граждан, «один из соседей заявил в администрацию о том, что у этих китайцев — коронавирус» (по последним данным, он убил уже почти 500 человек). Информация подтвердилась, но частично.

«Действительно, сегодня наша медицинская служба, при полной соответствующей амуниции, обследовала предпринимателя китайского происхождения. Это одна из составляющих комплекса мероприятий по отработке механизмов взаимодействия нашей службы с предпринимателями и посетителями при любых сообщениях о подозрениях на простудные заболевания, грипп и ОРВИ», — рассказали в администрации рынка.

Можно сказать, провели плановые учения. Ни о каком коронавирусе и его носителях речь, к счастью, здесь пока не идет.

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На рынке существует собственная служба охраны здоровья, охватывающая три медпункта. Она укомплектована медиками различных специализаций, в том числе эпидемиологами.

«Уже многие годы все они круглосуточно оказывают первичную бесплатную медицинскую помощь. Есть здесь собственная служба скорой помощи и соответствующий автомобиль. Имеется изолятор, который оборудован и оснащен всем необходимым. Задолго до внедрения комплексных мероприятий в Украине в связи с угрозой распространения коронавируса нашими службами в три раза увеличена санитарная обработка всех помещений, мест скопления людей. Также закуплены в необходимых количествах маски, спецкостюмы, дополнительные средства дезинфекции», — заявили в администрации.

Отмечается, что медслужба рынка постоянно мониторит ситуацию в стране относительно любых вирусных инфекций, ведется прямое взаимодействие с профильными службами Минздрава и региона по всем вопросам.

По словам предпринимателей, рынок работает в обычном режиме и «особой паники нет, хотя количество китайцев — огромно, как обычно». По некоторым данным, сейчас решают вопрос о запрете доставки грузов из Китая.

Общеизвестно, что на этом объекте численность представителей Поднебесной всегда значительна. Они торгуют, занимаются обменными валютными операциями, сюда также приезжают их коллеги из других регионов и стран.

Для справки ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Здесь работают около 60 тысяч человек, функционируют 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), восемь автостоянок. На территории располагаются автостанция, банк, сеть кафе и ресторанов, а также отделение полиции, пожарная часть, три медпункта и скорая помощь. Ежедневно «7-й километр» посещают до 200 тысяч человек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что число жертв коронавируса растет. За сутки было зарегистрировано почти четыре тысячи новых случаев. Общее же число пациентов составляет 24 505 человек. Новый коронавирус обнаружен в 24 странах мира кроме Китая.

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