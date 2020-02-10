Деньги

"Зарплатное рабство" в Украине могут отменить уже в мае, — Дубилет

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал проект постановления о ликвидации «зарплатного рабства» — с его принятием украинцы смогут указывать в платежных документах номер счета (IBAN) любого банка. Об этом в своем Telegram сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, таким образом, борьба с «рабством» приближается к финишной прямой.

Действовать новые нормы начнут уже в мае, пообещал Дубилет.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» министр рассказал, что стало для него главным открытием в новой должности, а также поделился планами.

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