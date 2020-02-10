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Стали известны еще два соперника сборной Украины перед стартом на Евро-2020
Сборная Украины по футболу, которой предстоит сыграть на Евро-2020 в одной группе с Нидерландами, Австрией, а также с одним из победителей плей-офф Лиги наций (Румыния, Грузия, Беларусь, Северная Македония или Косово), узнала всех своих соперников перед стартом чемпионата Европы.
Как сообщил на своей странице в Facebook президент УАФ Андрей Павелко, в последних контрольных поединках перед отъездом на европейское первенство команда Андрея Шевченко 2 июня сыграет в Киеве против Северной Ирландии, а 7-го — во Львове против Израиля (спарринги согласованы с главным тренером «желто-синих»).
Напомним, что еще раньше украинская команда померяется силами с чемпионом мира Францией (27 марта на «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени) и Польшей (31 марта на Силезском стадионе в Хожуве), а 26 мая примет в Харькове команду Кипра.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько стоят билеты на матчи сборной Украины в группе чемпионата Европы.
Фото ffu.ua
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!