Спорт

Стали известны еще два соперника сборной Украины перед стартом на Евро-2020

Сборная Украины по футболу, которой предстоит сыграть на Евро-2020 в одной группе с Нидерландами, Австрией, а также с одним из победителей плей-офф Лиги наций (Румыния, Грузия, Беларусь, Северная Македония или Косово), узнала всех своих соперников перед стартом чемпионата Европы.

Как сообщил на своей странице в Facebook президент УАФ Андрей Павелко, в последних контрольных поединках перед отъездом на европейское первенство команда Андрея Шевченко 2 июня сыграет в Киеве против Северной Ирландии, а 7-го — во Львове против Израиля (спарринги согласованы с главным тренером «желто-синих»).

Напомним, что еще раньше украинская команда померяется силами с чемпионом мира Францией (27 марта на «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени) и Польшей (31 марта на Силезском стадионе в Хожуве), а 26 мая примет в Харькове команду Кипра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько стоят билеты на матчи сборной Украины в группе чемпионата Европы.

Фото ffu.ua

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