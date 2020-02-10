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У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Знаменитая звездная пара Энрике Илесиас и Анна Курникова, воспитывающие двойняшек Николаса и Люси, в третий раз стали родителями.
Об этом заявил брат испанского певца Энрике Хулио Иглесиас-младший в интервью на чилийском радио ADN.
«Я уже стал дядей», — поделился радостью Хулио.
Когда интервьюер пожелал выяснить, родился ли третий ребенок, Хулио ответил: «Да». Пол младенца он не уточнил: «Секрет. Но у моего брата теперь трое детей, и он очень счастлив».
Ни Анна, ни Энрике новость пока не комментировали.
По данным СМИ, Курникова должна была родить в марте, а не в начале февраля. По крайней мере, к такому выводы пришли эксперты, увидев во время морской прогулки на яхте в Майами сделанный в конце января папарацци снимок жены Иглесиаса с внушительным животиком. Анна тогда была одета в объемную куртку. Ее фигура заметно изменилась, даже под просторной верхней одеждой заметно округлившийся животик.
Напомним, что Курникова и Иглесиас познакомились в 2001 году, на съемках клипа Escape, и не смогли расстаться. Влюбленные живут в Майами. Официально Анна и Энрике не зарегистрировали отношения, но в СМИ несколько раз появлялись слухи о тайной свадьбе. Поводом для слухов о замужестве Анны стал тот факт, что в октябре 2019 года она сменила фамилию в Instagram на Курникову-Иглесиас.
Напомним, что в эксклюзивном интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People, Энрике рассказал, что еще полностью не осознал, что стал отцом. Но жизнь его однозначно изменилась к лучшему. Он по-прежнему делает то, что любит, но относится ко всему с большей ответственностью. И понимает, что есть вещи, которые теперь не стоит делать.
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