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Анна Курникова и Энрике Иглесиас снова станут родителями

16:32 29 января 2020 38
Энрике Иглесиас и Анна Курникова
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Знаменитая звездная пара Энрике Илесиас и Анна Курникова, воспитывающие двойняшек Николаса и Люси, снова станут родителями. Скоро в их семье появится третий ребенок. Как пишут западные СМИ, роды планируются в марте.

Пока ни Анна, ни Энрике слухи о пополнении в семье не комментируют. Испанское издание HOLA! опубликовало снимок пары, сделанный во время морской прогулки на яхте в Майами. Анна одета в объемную куртку. Ее фигура заметно изменилась, даже под просторной верхней одеждой заметно округлившийся животик.

Напомним, первую беременность Курникова и Иглесиас не афишировали. Рождение двойняшек в декабре 2017 года стало сюрпризом для СМИ. Когда малыши подросли, счастливый папа стал публиковать забавные фото и видео детей.

В октябре 2018 года Энрике Иглесиас после 11-летнего перерыва снова выступил в Киеве. Страстный испанец на сцене поцеловал поклонницу.

Также появились слухи о беременности молодой жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой.

Телеведущий Андрей Малахов скоро во второй раз станет отцом.

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