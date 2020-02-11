Происшествия

В Винницкой области пьяница напал на полицейского с ножом и вилкой: пришлось стрелять

В Винницкой области, где школьники недавно вытащили из озера попавшего в беду прохожего, в одном из сел произошел опасный инцидент: вооружившийся вилкой и ножом мужчина угрожал физической расправой своей жене и работнику полиции, прибывший по вызову.

Чтобы утолить правонарушителя, полицейский применил оружие, сообщили в областном управлении Нацполиции.

По словам руководителя Липовецкого отделения полиции Владимира Гавриша, около полудня в полицию поступило сообщение, что по месту жительства нетрезвый 30-летний местный житель совершает домашнее насилие в отношении своей 37-летней жены. Правонарушитель избил женщину, после чего она с несовершеннолетним ребенком выбежала из дома.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции. Пока один из инспекторов разговаривал с женой насильника, тот вышел из дома с вилкой в ​​руках и направился в сторону полицейского. На требование остановиться правонарушитель не реагировал, тогда полицейский выстрелил вверх. Это позволило отвлечь внимание дебошира и забрать у него вилку. Во время задержания у мужчины из кармана брюк изъяли нож.

В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 129 УК (угроза убийством) и ч.1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). За такое правонарушение задержанному грозит до трех лет заключения. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом прискорбном случае с вилкой: жена ирландского музыканта Ронана Китинга, 36-летняя продюсер Сторм Китинг была срочно госпитализирована с серьезной травмой: ее 15-месячный сын во время обеда случайно глубоко воткнул ей в бровь вилку. Женщине пришлось наложить на рану швы.

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