Происшествия

Ученики 11 класса Максим Спесивцев и Владислав Бржезицкий вечером гуляли на стадионе. Шел дождь и мокрый снег. Друзья уже возвращались домой, как вдруг услышали звук, похожий на слабый человеческий стон. Он доносился со стороны водоема «Водокачка». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о спасении из ледяной воды девушки, которая пыталась покончить с собой из-за ссоры с парнем.

— Подумали, что показалось, — рассказал «Фактам» Максим Спесивцев. - Потом опять услышали этот странный звук. Побежали к воде. Светим фонариками мобильных телефонов — никого. Но тут снова раздалось какое-то бульканье. Пригляделись и заметили возле берега человека. Он почти погрузился лицом в воду и грязь, лишь куртка, словно спасательный круг, еще держала тело на поверхности. Мы сразу вызвали скорую и спасателей и бросились на помощь тонувшему. Мужчина оказался массивного телосложения, куда крупнее нас. Чтобы его вытащить, пришлось зайти по пояс в воду. Однако холода мы не чувствовали — наверное, адреналин придавал сил. Но, честно говоря, было страшно. Тянули за руки, куртку, даже капюшон оторвали. И минут за 10−15 таки втащили его по крутому склону на берег. Мужчина уже был синий от переохлаждения, практически без сознания. К счастью, скорая помощь и спасатели приехали быстро.

— В больнице мы посетили спасенного человека, — добавляет Владислав Бржезицкий. — Оказалось, что мы его знаем. Мужчина рассказал, что шел домой вдоль берега, случайно уронил зонтик, полез за ним, а там — промоина. Не глубоко, вода не замерзла, но много ила. Он увяз. Пытался выбраться, однако не сумел взобраться по скользкому после снега и дождя крутому склону и опять скатился в ловушку. Барахтался в воде почти полчаса. Постепенно болото засасывало его. Сперва звал на помощь, а потом уже только хрипел и стонал, даже терял сознание… Там практически безлюдно. К счастью, мы оказались в нужном месте в нужное время. Медики потом сказали нам, что еще минут десять пребывания в этой ледяной ловушке, и было бы поздно… А мы с Максом даже не заболели. Дома родители сразу отогрели нас горячим чаем и теплой ванной.

— Потерпевшему 56 лет, он работает мастером в железнодорожном депо, — рассказал «Фактам» инспектор отделения государственной пожарно-спасательной части № 11 города Казатин Богдан Медведь. — Мужчину госпитализировали в реанимацию с переохлаждением. Впереди у него лечение и реабилитация. Хочу похвалить школьников за то, что действовали так уверенно в экстремальной ситуации. Мы предложим Максиму и Владиславу поступать в учебные заведения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Максим и Влад признались, что знают правила оказания первой помощи, но человека спасали впервые в жизни.

— Это добросовестные, ответственные и старательные ребята, — говорит об учениках их классный руководитель, учитель казатинской школы № 1 им. Т. Г. Шевченко Оксана Кирилюк. - Вся школа гордится их мужественным поступком!

Спасатели призывают граждан быть особенно осторожными и не выходить на тонкий лед. С начала этого года на водоемах только Винницкой области погибли шесть человек, еще троих удалось спасти.

«ФАКТЫ» регулярно сообщают о подобных ЧП. Так, 10 февраля на Львовщине четверо рыбаков провалились под лед, один из них скончался. Ранее под Киевом слетел с дороги в реку автомобиль, и водителю с ребенком чудом удалось спастись. А на Полтавщине, где авто тоже влетело в ледяную воду, спасатели помогали потерпевшим выбраться на берег с помощью выдвижной лестницы.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ ГСЧС в Винницкой области.

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