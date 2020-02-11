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Мир

Турция уничтожила сотню сирийских военных и тяжелую технику: что произошло

7:05 11 февраля 2020 652
Турецкий военный
Инф. «ФАКТОВ»

В Сирии, где недавно под обстрелом погибли четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, турецкие войска нанесли удары по 115 целям сирийской правительственной армии.

Как передает «Немецкая волна» со ссылкой на заявление министерства национальной обороны Турции, во время ударов погиб 101 сирийский военнослужащий. Также были уничтожены три танка, две артиллерийские установки и вертолет ВВС Сирии.

Турецкая сторона заявила, что удар по позициям сирийской армии стал ответом на артобстрел, в результате которого погибли пять военнослужащих армии Турции и еще пятеро были ранены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Турции Режеп Тайип Эрдоган заявил о переброске в Ливию военных для «поддержки легитимного правительства и предотвращения гуманитарной катастрофы».

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