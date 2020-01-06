Война все ближе: Турция начала перебрасывать войска в Ливию

Мир

Президент Турции Режеп Тайип Эрдоган, ранее обвинивший Россию в осуществлении политики, направленной на обострение ситуации в Ливии, заявил о начале отправки в эту страну турецких военных. Об этом он сказал в воскресенье, 5 января, в интервью телеканалу CNN Turk, передает «Укринформ».

При этом турецкий президент отметил, что целью пребывания турецких солдат в Ливии является не участие в боевых действиях, а «поддержка легитимного правительства и предотвращения гуманитарной катастрофы».

«Задача наших солдат там — это координация. Они обустроят там операционный центр. Наши солдаты поэтапно отправляются уже сейчас», — заявил Эрдоган.

Напомним, 26 декабря 2019 года правительство национального единства Ливии официально попросило Турцию про «воздушную, сухопутную и морскую» военную поддержку, чтобы отразить наступление на Триполи со стороны отрядов «Ливийской национальной армии» (ЛНА). Парламент страны, который заседает на востоке страны и противостоит правительству в Триполи, 4 января проголосовал против военного присутствия Турции, отменив соглашения, подписанные руководителем правительства национального единства Фаизом Сараджем в конце ноября 2019 года с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Меморандум о военном сотрудничестве позволял Анкаре разместить своих военных инструкторов и вооружения в Ливии по запросу правительства этой страны.

Как известно, 4 апреля 2019 года командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал своим подразделениям начать наступление на столицу страны Триполи. Уже несколько месяцев интенсивные бои вокруг города не утихают. На сегодня в Ливии сохраняется двоевластие. На западе страны в столице Триполи находится сформированное при поддержке ООН правительство национального единства. Зато на востоке, в городе Тобрук, расположенный парламент. Власть в этой части страны функционирует независимо от Триполи и опирается на ЛНА во главе с Халифой Хафтаром. Он получает военную поддержку со стороны Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Эксперты говорят и о поддержке Хафтара Москвой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламент Турции 2 января одобрил меморандум о направлении войск в Ливию в поддержку признанного ООН национального правительства страны. Таким образом они поддержали инициативу президента Реджепа Тайипа Эрдогана. После этого командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халиф Хафтар объявил в пятницу, 4 января, о всеобщей мобилизации для противодействия любой агрессии извне.

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